Chi è Wilma Faissol moglie di Francesco Facchinetti? Età, lavoro, ex marito e figli

Wilma Helena Faissol è una fashion blogger e influencer brasiliana, nata il 2 febbraio 1982 a Rio de Janeiro.

Wilma Faissol età, vita privata

Wilma ha 40 anni ed è sposata con il cantante e conduttore televisivo Francesco Facchinetti. Wilma ha avuto una precedente relazione dalla quale è nata la sua prima figlia, Charlotte Olympia Faissol Muller. L’identità del padre della bambina non è stata rivelata.

Wilma Helena Faissol e Francesco Facchinetti si sono incontrati per la prima volta a Marrakesh, in Marocco, in modo fortuito. Si sono poi sposati due volte, prima in gran segreto l’11 dicembre 2014 a Mariano Comense e poi con una cerimonia più sfarzosa e con invitati il 22 settembre 2015 a Varenna (Lecco). Inoltre, Francesco ha una figlia da una precedente relazione, Mia, nata nel 2011 dalla relazione con Alessia Marcuzzi. Wilma e Francesco hanno anche due figli propri, Leone (29 ottobre 2014) e Lavinia Angelica Catherine (8 marzo 2016), che completano la famiglia allargata.

Biografia

Wilma Helena Faissol ha lavorato in un ospedale in Brasile per sei anni dopo la laurea. Durante questo periodo, è stata esposta a una varietà di esperienze ed è stata costantemente circondata da sofferenze reali e dolore fisico. In un’intervista ha rivelato che nove bambini sono morti tra le sue braccia, un’esperienza che ha avuto un impatto duraturo su di lei.

Successivamente si è trasferita a New York ed è stata assunta nel dipartimento di comunicazione e marketing della famosa stilista Vera Wang.

Attualmente risiede nel comasco e si dedica alla sua carriera di influencer e fashion blogger.