Chi è Wilma Goich? Età, fisico, dove vive, compagno e figli

Wilma Goich è una famosa cantante italiana che ha avuto successo sia in Italia che a livello internazionale. Ha partecipato al Festival di Sanremo negli anni ’60 e ha raggiunto la fama con la canzone “Le colline sono in fiore”. Oggi continua a vivere in Italia con il suo compagno ed è ancora attiva nell’industria musicale.

Dopo una serie di successi musicali alla fine degli anni ’60, sposa il noto artista Edoardo Vianello. Qualche anno dopo hanno avuto una figlia. Insieme fondano un duo musicale di grande successo. Nel 1972 si classificano terzi a “un disco per l’estate”.

Nel 1990 debutta in televisione nel quiz show Tris, al fianco di Mike Bongiorno, noto conduttore scomparso l’8 settembre 2009. Nota per le sue doti dialettiche, oltre che canore, nel 2008 ha intrapreso anche una carriera politica che l’ha portata a candidarsi alle elezioni amministrative per il comune di Roma. Nella sua vita ha vissuto diversi alti e bassi. Il 2020 è stato un anno piuttosto difficile per lei; infatti, la cantante ha purtroppo perso la figlia Susanna Vianello a causa di un cancro.

Nel 2022 è tornata sul piccolo schermo come concorrente del Grande Fratello. Wilma Goich ci parlerà della cantante oggi, di quanti anni ha, dove vive, con chi è sposata e quali sono le sue origini. La sua biografia ce la svelerà.

È nata a Cairo Montenotte il 16 ottobre 1945 sotto il segno della Bilancia. Ha un fisico snello, è bionda ed è molto semplice e naturale. Può aver fatto qualche ritocco estetico al viso, ma niente di così eccessivo. Sappiamo che i suoi genitori sono originari di Zara, una città croata. Sono emigrati a Savona. Il padre, chimico, trovò lavoro in Italia.

Fin da piccola sviluppa una passione per la musica e partecipa a diverse manifestazioni. Il primo evento musicale a cui partecipa da bambina è il Festival di Barcellona, ma viene squalificata con l’accusa di plagio. Il vero successo arriva nel 1965, quando partecipa al Festival di San Remo con la canzone Le colline sono in fiore. Da quel momento iniziò il suo successo mondiale.

La cantante ha un profilo Facebook e un profilo Instagram, ma entrambi i social network hanno un basso seguito, soprattutto a causa della scarsa frequenza dei suoi post. Gli unici post sui profili sono quelli di alcuni servizi fotografici passati e del GF vip.

Il partner storico di Wilma Goich è stato Edoardo Vianelli, con cui ha avuto una figlia, Susanna Vianello. La coppia ha avuto successo fino al 1978, quando ha iniziato ad avere problemi che hanno portato alla separazione nel 1981.

Wilma Goich è una cantante nota per i suoi successi degli ultimi anni. Proviamo a ripercorrere brevemente la sua carriera. Dopo il primo Festival di Sanremo, la sua carriera è progredita costantemente. Nel corso degli anni ha partecipato a diversi festival che l’hanno portata al successo attuale. Nel 1966 partecipa al Festival della canzone napoletana e da qui fino agli anni Settanta la sua carriera è segnata da successi su successi.

Negli anni ’70 forma con il marito un duo musicale chiamato “I Vianella”. Tuttavia, il duo non era destinato a durare a lungo e, poco dopo la separazione, i due decisero di prendere strade diverse dal punto di vista artistico. Nel 2011 ha deciso di cimentarsi in qualcosa di diverso, così insieme a Carlo Conti si è cimentata in una commedia musicale.

Nel 2018 è uscito il suo ultimo album, “E’ tutto bellissimo”. Dopo una carriera di successo e apparizioni in alcuni dei programmi televisivi più popolari d’Italia, la cantante decide di prendersi una pausa nel 2020 dopo la perdita della sua unica figlia. Dopo una pausa di due anni, la cantante decide di tornare in televisione. Il 19 settembre 2022 parteciperà al Grande Fratello VIP.

Il programma rappresenta un nuovo inizio per la carriera della cantante. È anche un punto di svolta personale per lei, dopo aver vissuto un grande dolore. All’inizio non era sicura di riuscire a vivere in una casa con molti estranei ed era preoccupata per la pulizia.

La cantante ha conquistato negli anni l’affetto di un vasto pubblico. I suoi successi musicali hanno accompagnato la vita di chi l’ha seguita. Le famose canzoni della cantante sono un riflesso della sua personalità distinta. In ogni canzone c’è una parte della sua vita e della sua storia.

Dopo anni di carriera alle spalle, nel 2011 ha impiegato tutta se stessa per una commedia musicale al fianco di Carlo Conti. Mentre nel 2014 donno anni di separazione, è tornata al fianco dell’ex marito pubblicando un album dal titolo “Ci siamo amati” uscito nel 2018.

La sua ultima apparizione televisiva è stata al Grande Fratello Vip.