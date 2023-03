Chi è Yari Carrisi? Età, fidanzata e vita privata del figlio di Albano e Romina

Nel 2017, la relazione tra Yari e Naike è terminata. Successivamente, Yari nel 2020 ha dichiarato di essere fidanzato con Thea Crudi.

Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power, ha seguito il cammino del padre, sviluppando un talento precoce per la chitarra, il pianoforte e la composizione musicale. Yari sembra preferire una vita più riservata, evitando il clamore mediatico.

Yari Carrisi è il secondo figlio di Al Bano e Romina. La coppia ha avuto tre figli: Ylenia (1970), scomparsa nel 1993, Cristel (1985) e Romina Junior (1987). Al Bano ha in seguito avuto altri due figli con Loredana Lecciso: Jasmine e Al Bano junior.

Yari non ha mai perso la speranza di ritrovare sua sorella, scomparsa in circostanze misteriose tra il 5 e il 6 gennaio 1994, all’età di 23 anni. “Ho passato molti anni della mia vita a raccogliere articoli e informazioni, cercando Ylenia”, ha dichiarato in un’intervista a Lorella Boccia.

Nato a Cellino San Marco il 21 aprile 1973, Yari ha oggi 49 anni. Mostrando fin da subito una grande passione per la musica, ha deciso di seguire le orme del padre. Ha imparato a suonare chitarra e pianoforte e si è poi dedicato alla composizione di brani che anche Al Bano ha interpretato. Nel corso della sua carriera, Yari ha collaborato con grandi artisti del panorama musicale italiano come Jovanotti. Nel 2015, ha partecipato a “Pechino Express” in coppia con il rapper Pico Rama.

Vita sentimentale e familiare del figlio di Al Bano

Poco si sa della vita privata di Yari. Negli anni si è appreso che ha avuto una relazione con Naike Rivelli, figlia dell’attrice Ornella Muti. I due si sono conosciuti nel 2015 durante le registrazioni di Pechino Express e, dopo il programma, Naike è rimasta incinta. Purtroppo, come rivelato successivamente a Domenica Live, ha subito un aborto spontaneo. Nel 2017, la storia tra Yari e Naike è finita. Successivamente, Yari nel 2020 ha annunciato il fidanzamento con Thea Crudi.

Yari possiede un account personale su Instagram con oltre 40.000 follower, con cui condivide foto riguardanti sia la sua vita professionale che quella privata.