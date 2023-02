Chi era Franca Sebastiani moglie di Massimo Ranieri? Età, lavoro, figli e vita privata

Franca Sebastiani è sposata con Massimo Ranieri, una relazione significativa e tumultuosa, da cui ha avuto una figlia.

La prima e unica moglie di Massimo Ranieri è stata Franchina, ex cantante purtroppo scomparsa per un tumore qualche anno fa. I due avevano un forte legame, suggellato dalla nascita della figlia Cristiana nel 1987. Tuttavia, questo è stato fonte di tensione tra i due, poiché Franchina era una giornalista e cantante molto conosciuta nel mondo dello spettacolo e Massimo era una delle voci più affermate della musica italiana. Questo fu l’inizio della fine del loro matrimonio, poiché Massimo scelse di non riconoscere la figlia. Fortunatamente, nel 1995, decise di riconoscerla e la bambina fu cresciuta dalla madre Franca.

L’ex moglie di Massimo Ranieri, Franchina Sebastiani, ha raggiunto la notorietà come giornalista e cantante grazie alla sua partecipazione a festival canori come il Girofestival, dove si è esibita con la canzone “Sarà”. Oltre alla carriera musicale, la Sebastiani è stata anche un’apprezzata giornalista e scrittrice e, poco prima della sua scomparsa, ha pubblicato un libro che raccontava la sua relazione sentimentale con Ranieri.

Ricordo ancora vividamente l’immagine di Massimo e il conforto del suo abbraccio. Non ho più paura della morte, perché l’amore che ho provato per Massimo rimane dentro di me nella sua forma più pura, dandomi forza. Ho scritto un libro per lasciare un segno indelebile nel cuore delle persone; questo libro serve a ricordare quanto ho amato Massimo. Nel 1995 Massimo decise di riconoscere pubblicamente nostra figlia Cristiana, e questo fu uno dei momenti più gioiosi della mia vita.

Massimo Ranieri è stato l’ispiratore del suo appassionato libro di memorie, giustamente intitolato “Rose rosse per te. Quando tutto è cominciato”. Questa autobiografia è un omaggio affettuoso a colei che amava così tanto.