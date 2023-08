Chi era Francesca Quaglia, la Giovane Freelance del mondo della traduzione e della scrittura, uccisa a Milano

Chi Era Francesca Quaglia?

Francesca Quaglia, una talentuosa e promettente 28enne, è stata tragicamente uccisa in un incidente stradale mentre si trovava in bicicletta a Milano, nella zona di Porta Romana. Era nota nel suo campo come traduttrice e copywriter freelance.

Un Percorso di Studi Impegnativo e una Passione per i Paesi Scandinavi

Originaria di Medicina, in provincia di Bologna, Francesca era una donna di grande cultura. Aveva completato i suoi studi in Lingue, letterature e linguistica scandinava all’Università di Venezia, per poi proseguire con una laurea magistrale alla Statale di Milano. La sua passione per i paesi scandinavi, e in particolare per la Svezia, l’aveva condotta a vivere un anno a Uppsala. Tornata in Italia, aveva collaborato con la cineteca di Bologna su un cortometraggio diretto da Gösta Werner, un regista svedese di rilievo. Inoltre:

Aveva lavorato a Stoccolma per la Camera di commercio italiana.

Aveva anche insegnato la lingua italiana.

Milano, la Città che l’aveva Accolta

Francesca amava Milano, la città che era diventata la sua seconda casa. Oltre alla sua attività come traduttrice e copywriter freelance per Mulieris Magazine, era anche un’appassionata di fotografia. Ma la sua vera passione era girare per Milano con la sua bici vintage, soprattutto da quando il suo motorino era stato rubato.

Un Sogno Infranto

Francesca aveva davanti a sé un futuro luminoso e nutriva il sogno di lavorare in una casa editrice. Un sogno che si è tragicamente infranto nel tragico incidente su viale Caldara, a Milano.

Dettagli sull’Incidente e Indagine in Corso

Il fatale incidente è avvenuto quando un camion per il trasporto di terra ha investito Francesca mentre entrambi erano fermi a un semaforo. Secondo testimonianze, sembra che Francesca abbia cercato di avvertire il conducente del camion della sua presenza, battendo più volte con la mano sul cassone del veicolo. A causa di queste circostanze, la Procura ha avviato un’indagine post-autopsia per valutare se accusare il conducente di omicidio stradale.

In Memoria di una Vita Troppo Presto Spezzata

La scomparsa di Francesca Quaglia rappresenta una perdita immensa per la sua famiglia, i suoi amici e la comunità professionale a cui apparteneva. Questo articolo vuole essere un tributo alla sua vita, spezzata troppo presto, e un monito sulla sicurezza stradale, un tema che non dovrebbe mai essere trascurato.