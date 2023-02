Chi era Marisa Chiazzese moglie di Sergio Mattarella? Età, vita privata e figli

Sergio Mattarella, rieletto Presidente della Repubblica nel 2022, è stato sposato con Marisa Chiazzese e la coppia ha avuto tre figli. La sua storia, dall’inizio del loro grande amore fino all’addio, sarà esplorata.

Marisa Chiazzese e Sergio Mattarella sono profondamente legati alla vita e all’eredità di Piersanti Mattarella, il fratello del Presidente della Repubblica tragicamente ucciso dalla mafia nel 1980. Ci siamo proposti di scoprire la biografia e la vita personale di Piersanti Mattarella.

Qual è il background di Marisa Chiazzese e qual è la sua residenza?

Marisa Chiazzese è stata la moglie devota di Sergio Mattarella, e madre dei tre figli affiatati del Presidente della Repubblica, rieletto nel 2022. Purtroppo la sua storia è stata segnata da una malattia devastante, un tumore, che l’ha portata alla morte nel 2012. Rimasto vedovo della sua amata, Sergio Mattarella è diventato sempre più solitario e riservato durante il lutto, nascondendosi dagli occhi del pubblico.

Dalla sua elezione a capo dello Stato nel 2015, il Presidente Mattarella è sempre stato accompagnato agli eventi ufficiali dalla sua unica figlia, Laura Mattarella. Marisa Chizzese era nata a Palermo e si è spenta a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, in Sicilia, un luogo che stava molto a cuore alla coppia e la stessa regione di origine della famiglia del Presidente.

Vita privata di Marisa Chiazzese

Non ci sono molti documenti sulla vita privata di Marisa Chiazzese prima del matrimonio con Sergio Mattarella. Era figlia di Lauro Chiazzese, noto studioso, giurista e politico scomparso nel 1957. Il padre, già rettore dell’Università di Palermo e professore di diritto romano, è stato deputato del Consiglio nazionale fino al giugno 1946.

Nel 1958 la Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele istituì in onore di Lauro Chiazzese la “Fondazione Lauro Chiazzese per l’Arte e la Cultura”, poi riconosciuta dal Miur come istituto di ricerca. La sorella di Marisa Chiazzese, Irma Chiazzese, sposò il fratello del marito, Piersanti Mattarella, tragicamente scomparso nel 1980 mentre ricopriva la carica di Presidente della Regione Sicilia.

Marisa Chiazzese e Sergio Mattarella

La storia d’amore di Marisa Chiazzese e Sergio Mattarella è culminata con il matrimonio a Palermo nel 1966, seguito dalla nascita dei quattro figli, Francesco, Bernardo Giorgio e Laura Mattarella. Durante un discorso al Quirinale per la Giornata nazionale della ricerca sul cancro, Mattarella ha ricordato con affetto la moglie scomparsa, dicendo: “Ho trascorso molte settimane negli ospedali oncologici, accompagnando la mia amata. Sarebbe utile che le persone sane visitassero di tanto in tanto gli ospedali, perché li aiuterebbe ad acquisire una prospettiva di vita”.

Dopo la scomparsa di Marisa Chiazzese, Laura Mattarella ha accompagnato il padre agli eventi ufficiali come sua “first lady”. Sergio Mattarella e Marisa Chiazzese si erano trasferiti in un appartamento in affitto in Via della Mercede a Roma prima della morte di lei, avvenuta il 1° gennaio 2012. Dopo la sua scomparsa, Mattarella si ritirava nella foresteria della Corte Costituzionale per elaborare il lutto in privato. Quest’area era composta da spazi minimi, tra cui una stanza, un bagno e una cucina.

Ogni anno, in occasione dell’anniversario della sua morte, la famiglia di Marisa Chiazzese visita il cimitero di Castellammare del Golfo, dove riposa anche il cognato Piersanti Mattarella. In suo onore viene pubblicato un necrologio in cui viene ricordata “con affetto imperituro” e viene celebrata una messa in sua memoria nella chiesa romana di Sant’Andrea delle Fratte.