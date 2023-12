Da Flero, nella provincia di Brescia, arriva una domanda che potrebbe aver attraversato la mente di molti: “Chi ha creato Dio?”. A porla non è stato un teologo o un filosofo, ma una bimba di soli 7 anni, desiderosa di trovare risposte alle sue curiosità. Nemmeno le maestre sono riuscite ad aiutarla, così la piccola ha deciso di rivolgere la sua domanda direttamente a Papa Francesco.

La Lettera a Papa Francesco

Con carta e penna, la bambina ha dedicato un pensiero al Pontefice, con la speranza di ricevere una risposta alla sua domanda intricata. “Se Dio ha creato il mondo e le persone – ha scritto – da chi è stato creato Dio?”. Una domanda che sfiora l’essenza stessa della fede e della filosofia.

La Risposta del Vaticano

Nonostante le aspettative della bambina e di coloro che hanno seguito questa piccola vicenda, la risposta non ha soddisfatto direttamente la sua curiosità. Il Monsignor Roberto Campisi, collaboratore diretto di Papa Francesco, ha risposto a nome del Pontefice, ringraziando la bambina per il gesto amorevole e comunicandole che Papa Francesco prega per lei, affinché possa crescere nel sincero desiderio di conoscere e amare Gesù.





Riflessioni su una Risposta Profonda

La risposta potrebbe sembrare evasiva, ma da un altro punto di vista, affrontare un mistero così profondo e personale può risultare complicato per qualsiasi mente umana. La curiosità, tuttavia, è il motore della ricerca e della scoperta. In questo caso, l’invito implicito è a non scoraggiarsi nel perseguire le risposte, poiché la ricerca è un viaggio, e la scoperta potrebbe essere più preziosa della risposta stessa.