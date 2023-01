Chi sono Alain, Chantal, Muriel Satti tre figli di Bobby Solo e Sophie Teckel, moglie del cantante

Alain Chantal e Muriel Satti sono i tre figli di Bobby Solo e Sophie Teckel, compagna del cantante dal 1967 al 1991.

Alain Satti, il primogenito della coppia (nato nel 1968), ha affrontato in gioventù una difficile battaglia con la droga e la dipendenza da eroina. Fortunatamente il padre e il fondatore di San Patrignano, Vincenzo Muccioli, sono riusciti a intervenire e ad aiutarlo a superare questo periodo difficile.

Chantal Satti, nata nel 1971, è una rinomata esperta di sistemi organizzativi e relazionali d’impresa, psicologa e autrice del Business Consulting Project. Questo modello di consulenza manageriale è adattato al settore della bellezza. Attualmente, Chantal si dedica al business coaching nel settore della bellezza con il suo metodo unico, il Business Consulting Project. Questo progetto di formazione e sviluppo aziendale iper-personalizzato è stato progettato specificamente per ogni tipo di azienda e imprenditore del settore della bellezza, come saloni di parrucchieri, centri estetici, aziende partner di prodotti e agenti di vendita.

Muriel Satti, classe 1975, è una cake designer molto apprezzata a Roma. È stata celebrata accanto al padre, a differenza dei suoi fratelli. Bobby Solo ha raccontato un ricordo legato a Muriel Satti in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Quando mia figlia Muriel aveva sei anni, ho scritto una canzone per lei e le sue amiche Laura e Samantha. Ballavano e si divertivano un mondo sulla melodia di “Bumba bumba tira la bumba”. Anche dopo tutti questi anni, la ricordano ancora. Così, quando il mio amico Alberto Zeppieri, un produttore, mi ha chiesto se avevo una canzone per il 60° anniversario dello Zecchino d’Oro, mi è venuta in mente questa canzone.

Veronica Satti è nata dalla relazione tumultuosa di Bobby Solo e Mimma Foti. Veronica non ha alcun legame con il padre, che si è allontanato da lei quando lui e la Foti si sono separati. Mimma ha confessato di essere stata lei a scegliere di interrompere la relazione, poiché Bobby Solo era estremamente possessivo.

Ryan Satti, il figlio minore di Bobby Solo, è nato nel 2013 dal secondo matrimonio con Tracy Quade. Il bambino mostra un’impressionante combinazione di vivacità e intelligenza, che gli ha permesso di perseguire con entusiasmo una varietà di interessi.