Chi sono Angelica Krystle e Patrick figli di Milly Carlucci e Angelo Donati? Età e lavoro

Milly Carlucci, stimata conduttrice, è sposata da molti anni e ha due figli ormai adulti con una propria vita e una propria carriera. Angelica Krystle Donati e Patrick Donati hanno scelto di intraprendere la stessa professione del padre, Angelo Donati, piuttosto che seguire le orme della madre e intraprendere la carriera televisiva.

Qual è l’età dei figli di Milly Carlucci e quali professioni svolgono? Perché non sono mai stati considerati vip di serie B?

Qual è l’occupazione e l’età di Angelica Krystle?

Angelica Krystle Donati, la figlia maggiore, è eccezionalmente attraente. Ha ereditato dalla madre le caratteristiche di grinta e determinazione. Fin da piccola, Milly Carlucci aspirava a diventare una modella. Tuttavia, non è stata attratta dalla televisione e ha scelto di dedicarsi alla carriera di imprenditrice immobiliare. Ha dedicato tempo e risorse allo sviluppo della sua carriera professionale e della sua azienda.

Angelica Krystle Donati, 35 anni, ha studiato a Roma e all’estero. Nel 2012 ha fondato il Gruppo Donati Immobiliare, affiliato all’azienda paterna. Il padre è un ingegnere edile che gestisce una propria impresa di costruzioni ed è sposato con Milly Carlucci.

I figli di Milly Carlucci hanno sempre ammirato il lavoro della madre, ma alla fine hanno scelto di intraprendere un percorso professionale simile a quello del padre. Ci vuole una motivazione unica per essere un “animale da palcoscenico”, cosa che Angelica Krystle Donati ha ammesso apertamente di non trovare particolarmente eccitante. Ha dichiarato di non sentirsi a proprio agio quando si esibisce sul palco.

Chi è Patrick Donati, il figlio di Milly Carlucci?

Patrick Donati, il secondo figlio della conduttrice di Ballando con le stelle, ha 30 anni. Ha seguito un percorso formativo diversificato, iniziando gli studi a Roma prima di trasferirsi in Inghilterra per completarli.

Patrick Donati ha deciso di intraprendere una carriera indipendente dalla fama e dalla ricchezza economica dei genitori. Ha accettato un ruolo permanente nel Regno Unito presso una rinomata multinazionale, di cui i suoi genitori sono soddisfatti. Sebbene avesse la possibilità di entrare nell’azienda di famiglia e sua sorella gli avesse offerto un lavoro dopo la laurea, ha scelto di prendere una strada diversa e di creare il proprio percorso professionale.