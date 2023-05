Chi sono Anna, Andrea ed Edoardo i figli della Regina Elisabetta? Età e lavoro fratelli e sorelle di Carlo III

Anna, Andrea ed Edoardo sono i tre figli più giovani della Regina Elisabetta II e del Principe Filippo e sono fratelli di Re Carlo III.

Con l’ascesa al trono di Carlo III, la linea di successione sarà significativamente modificata e il principe William diventerà l’erede apparente. Nel frattempo, i tre fratelli si preparano a proseguire le rispettive attività professionali e personali.

Anna, la principessa reale

La Principessa Anna, unica figlia della Regina Elisabetta II, è nata il 15 agosto 1950. Ha una presenza significativa all’interno della Famiglia Reale, essendo patrocinatrice di oltre 200 organizzazioni e associazioni benefiche, come Save the Children UK e la British Olympic Association.

La Principessa Anna è stata sposata con il Capitano Mark Phillips dal 1973 al 1992 ed è madre di Peter e Zara Phillips, nonché nonna dei loro quattro figli. È nota per il suo impegno nel lavoro umanitario e per il suo ruolo attivo nella vita pubblica, avendo intrapreso numerose visite ufficiali all’estero in qualità di rappresentante della Corona britannica.

Andrea Duca di York

Andrea, Duca di York, è nato il 19 febbraio 1960 ed è il secondo figlio di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Nel 2019, Andrew si è ritirato dal suo ruolo pubblico a causa delle controversie relative alla sua associazione con Jeffrey Epstein, un miliardario americano accusato di traffico di esseri umani.

Andrea e Sarah Ferguson sono stati sposati dal 1986 al 1996, periodo durante il quale hanno avuto due figlie, le principesse Beatrice ed Eugenia. Dopo l’abbandono delle cariche pubbliche, Andrea si è dedicato alla beneficenza e alla rappresentanza del Regno Unito negli affari internazionali.

Edoardo conte di Wessex

Edoardo, conte di Wessex, è nato il 10 marzo 1964. È il figlio minore della Regina Elisabetta II e del Principe Filippo. Dal 1999 è sposato con Sophie Rhys-Jones e ha due figli, Lady Louise e James, Visconte Severn. Edoardo svolge un ruolo fondamentale nella Famiglia Reale, partecipando spesso a visite ufficiali all’estero come rappresentante della Corona britannica. Inoltre, è coinvolto in numerose attività di beneficenza, fungendo da mecenate per organizzazioni come la British Paralympic Association e il Wessex Youth Trust.

I figli della Regina Elisabetta II sono stati a lungo membri attivi della Famiglia Reale, impegnandosi in attività filantropiche e rappresentando la Corona britannica all’estero. Con l’ascesa al trono di Carlo III, i suoi fratelli continueranno a sostenere le tradizioni della Famiglia Reale, contribuendo al contempo a organizzazioni di beneficenza e di pubblico interesse.