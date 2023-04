Chi sono Ciro, Azzurra e Deborah i figli di Sandra Milo: età, papà, lavoro e vita privata

Sandra Milo è la madre orgogliosa di tre bellissimi figli: Deborah Ergas, nata dalla relazione con Moris Ergas, e Ciro e Azzurra, nati dalla relazione con Ottavio De Lollis. Li ama profondamente e si impegna con passione per essere la migliore madre possibile.

Sandra Milo è stata felicemente sposata con Cesare Rodighiero per un breve periodo, ma la sua relazione con Moris Ergas è stata molto più lunga e significativa, durando 11 anni. Scopriamo i fatti sui figli di Sandra Milo e scopriamo tutti i dettagli!

Le informazioni su Deborah Ergas

Immergiamoci nella vita stimolante di Deborah Ergas! È una giornalista di grande talento che ha iniziato la sua carriera a Mediaset, ex Fininvest, all’età di 28 anni. Successivamente si è trasferita in Rai e per molti anni è stata corrispondente del programma La Vita in Diretta. Deborah Ergas è davvero una forza appassionata da non sottovalutare!

Che famiglia incredibile ha creato Sandra Milo con i suoi due figli, Ciro e Azzurra!

Siamo tutti a conoscenza del rapporto burrascoso tra Sandra e l’ex marito Ottavio, e della sfortunata mancanza della presenza di un padre nella vita di Ciro e Azzurra De Lollis. Sandra ha espresso il suo rammarico in televisione, sostenendo che Ottavio non è riuscito ad assumersi la responsabilità della paternità. È una situazione straziante per i bambini, che si vedono mancare il sostegno del padre.

Ciro De Lollis, nato nel 1968 e sposato con Vanessa Ceccarini, è l’orgoglioso padre di Flavio Milo De Lollis, che ha chiamato così in onore della nonna. Intervenuto alla trasmissione Oggi è un altro giorno, Ciro ha parlato del suo profondo amore per le moto e di come sua madre abbia sempre assecondato la sua passione. Ha espresso la sua gratitudine per la pazienza che gli ha insegnato e che ora cerca di trasmettere a suo figlio.

Ciro ha acquisito notorietà per il suo coinvolgimento in uno scherzo oltraggioso ai danni dell’amata attrice Sandra Milo. Nel 1990, una donna finse di essere un’operatrice ospedaliera e informò Sandra in diretta televisiva che suo figlio Ciro era ricoverato in uno stato critico.

L’ingresso miracoloso di Azzurra nel mondo, nel 1970, è stato a dir poco appassionante: nata prematura e non respirando al momento del parto, la sua vita era in pericolo. Ma grazie all’intervento divino di Madre Maria Pia Mastena, la sua guarigione fu considerata un vero miracolo dalla Chiesa.

Sandra Milo è un’attrice italiana nata il 11 marzo 1933 a Tunisi, Tunisia. Ha lavorato in numerosi film italiani e francesi durante gli anni ’50, ’60 e ’70. Di seguito è riportata la sua filmografia:

1955 – La ragazza della salina (aka Ragazze d’oggi) 1956 – Lo svitato 1956 – I miliardari 1957 – Il momento più bello 1957 – Le notti bianche 1958 – Città di notte 1958 – La loi, c’est la loi 1959 – Il generale Della Rovere 1959 – La cento chilometri 1960 – Le olimpiadi dei mariti 1960 – Adua e le compagne 1961 – Divorzio alla siciliana 1961 – Che gioia vivere 1961 – La ragazza con la valigia 1961 – Fantasmi a Roma 1962 – L’isola di Arturo 1962 – Les quatre vérités 1962 – Le pillole di Ercole 1962 – L’amore difficile 1963 – 8½ 1963 – Il maestro di Vigevano 1964 – La ragazza in prestito 1964 – Lo scippo 1964 – Juliet of the Spirits (Giulietta degli spiriti) 1965 – Thrilling 1966 – Maigret a Pigalle 1967 – L’immorale 1968 – Escalation 1968 – Barbarella 1970 – La moglie più bella 1971 – Per grazia ricevuta 1972 – L’udienza 1972 – Casa d’appuntamento 1973 – Sono stato io! 1973 – Teresa la ladra 1974 – La minorenne 1974 – Vergine e di nome Maria 1975 – L’insegnante 1975 – La banca di Monate 1976 – Il signor Robinson, mostruosa storia d’amore e d’avventure 1981 – Nudo di donna 1991 – Verso sera 1992 – Il muro di gomma

Tieni presente che questa lista potrebbe non essere completa e alcune date potrebbero essere imprecise. Sandra Milo ha avuto una carriera ricca e variegata, e le sue interpretazioni in diversi film ne fanno una figura importante nella storia del cinema italiano.