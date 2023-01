Chi sono Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis, figli di Sandra Milo

Vi presentiamo Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis, gli amati figli della celebre attrice, conduttrice televisiva, personaggio televisivo e cantante italiana Sandra Milo. Scoprite chi sono e cosa fanno!

L’impareggiabile Sandra Milo, che è stata fonte di ispirazione per innumerevoli registi, tra cui il grande Federico Fellini, è l’orgogliosa madre di tre figli: Debora, la giornalista, nata dalla sua appassionata relazione con il produttore Moris Ergas, e Ciro e Azzurra, entrambi nati dal felice matrimonio con Ottavio De Lollis.

Debora Ergas, nata nella splendida Milano nel 1963, lavora come giornalista dal 2001 e attualmente risiede nella storica Roma. È una delle principali inviate del programma “La vita in diretta” in onda su Rai 1. Sul suo profilo Twitter, la figlia di Milo si descrive con entusiasmo come “Trasparente e molto, molto testarda. Cittadina italiana ed ellenica”. La passione per il suo lavoro e la sua doppia cittadinanza sono da ammirare!

Ciro De Lollis, nato nel 1968 dall’unione della celebre madre con Ottavio De Lollis, è ben lontano dall’amore dei genitori per i riflettori. È sposato con Vanessa Ceccarini e hanno un figlio, Flavio Milo De Lollis, chiamato così in onore di nonna Sandra. “Mi hanno fatto un omaggio bellissimo senza che io lo sapessi, includendo anche il mio cognome. Hanno detto che era un portafortuna e mi ha reso così felice”, ha dichiarato l’attrice nel 2019.

Azzurra De Lollis, la terzogenita di Sandra Milo, è venuta al mondo in una situazione difficile: travaglio prematuro e cianosi, senza attività cardiaca o muscolare. Ero disperata, finché la devota suor Costantina prese la bambina, la avvolse nella coperta bianca che avevo portato e corse a pregare Madre Maria Pia Mastena, la fondatrice dell’ordine. Miracolosamente, pochi istanti dopo, Azzurra emise il suo primo vagito e la Chiesa iniziò il processo di canonizzazione della Madre!