Chi sono e cosa fanno i figli di Orietta Berti, Omar ed Otis Paterlini

Omar, il primogenito riservato

La celebre cantante Orietta Berti, sposata dal 1967 con Osvaldo Paterlini, ha avuto due figli: Omar e Otis.

Il primogenito Omar è nato il 18 febbraio 1975, sotto il segno dell’Acquario. Molto riservato sulla sua vita privata, Omar ha seguito la passione per la musica della madre, diventando il chitarrista di una band.

Otis, manager della madre

Cinque anni dopo la nascita di Omar, il 3 agosto 1980, è arrivato il secondogenito Otis, del segno zodiacale del Leone.

Laureato in Scienze della Comunicazione, Otis ha scritto la sua tesi di laurea proprio sulla madre Orietta. Ex cestista, è sposato con Lia Chiari, psicologa e assistente sociale, dalla quale ha avuto due figlie: Olivia nel 2019 e Ottavia nel 2022.

Da qualche anno Otis ha preso il posto del padre Osvaldo come manager di Orietta Berti, come ha raccontato lei stessa: _”Otis mi segue come faceva mio marito Osvaldo che è stato la mia ombra fino a due o tre anni fa. Ultimamente mio marito non ha più la vista di prima, e quindi oggi tocca ad Otis, che conosce l’inglese e lo spagnolo alla perfezione e anche da un punto di vista tecnologico è molto preparato, quindi la sua presenza nel mio staff, diciamo così, è molto importante”_.

L’educazione dei figli

Sui suoi ragazzi, Orietta Berti ha detto: _”Sono dei bravi ragazzi. Hanno preso l’educazione da mia mamma e da mia suocera. Sono un po’ all’antica, come sentimenti, come rispetto delle persone. Mi piacciono così”_.