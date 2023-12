Bruno Vespa, noto giornalista televisivo italiano, è padre di due figli, Federico ed Alessandro, avuti dalla sua lunga unione con la magistrata Augusta Iannini, che risale al lontano 1975. Oggi adulti di successo, i figli di Vespa hanno intrapreso carriere molto diverse.

Federico Vespa: Il Giornalista di Successo

Federico Vespa è senz’altro il più noto dei due fratelli. Ha seguito le orme del padre nel mondo del giornalismo e della conduzione televisiva. Nato a Roma il 25 febbraio 1979, Federico ha iniziato a lavorare nel 2002 per La Gazzetta dello Sport. Oltre al giornalismo sportivo, ha commentato le partite della Roma per R101, all’epoca nota come Radio 101 One o One.

Dopo la laurea nel 2005, ha iniziato a lavorare per Rtl 102.5, mentre continuava a collaborare con alcuni giornali cartacei, tra cui Il Messaggero e Gente. Dal 2008 al 2015, ha svolto il ruolo di telecronista e commentatore calcistico per Mediaset e Sky Sport. Nel 2019, Federico Vespa ha pubblicato il libro intitolato “L’anima del maiale. Il male oscuro della mia generazione,” in cui ha affrontato apertamente il tema della depressione.





Nel libro, scritto in collaborazione con suo padre Bruno Vespa, Federico si è aperto riguardo alla sua lotta contro la depressione. Ha descritto la malattia come un “mostro” che lo ha tormentato per anni. Fortunatamente, con l’aiuto e il supporto dei genitori, è riuscito a sconfiggerlo.

Alessandro Vespa: Riservatezza e Successo Giuridico

Alessandro Vespa, il fratello minore, è una figura molto più riservata e lontana dai riflettori rispetto a Federico. Non sono disponibili molte informazioni sulla sua vita privata, nemmeno la sua data di nascita è di dominio pubblico. Alessandro ha scelto una carriera nell’ambito giuridico, seguendo le orme di sua madre, magistrata.

Laureato in giurisprudenza, Alessandro ha avuto successo come avvocato d’affari. Durante la sua carriera, ha anche sperimentato il giornalismo, dimostrando la sua versatilità.

In conclusione, i figli di Bruno Vespa, Federico ed Alessandro, hanno seguito percorsi diversi nella vita, dimostrando competenza e talento nelle rispettive carriere. Se Federico ha affrontato pubblicamente la sua battaglia contro la depressione, Alessandro è rimasto riservato riguardo alla sua vita personale, ma ha costruito una solida carriera nel campo giuridico.