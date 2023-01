Chi sono Gabriele e Giacomo figli di Ezio Greggio? Età, lavoro e vita privata

Ezio Greggio è un noto conduttore televisivo, ma si è fatto un nome anche come attore, regista e sceneggiatore. La sua professionalità è sorprendente e non manca mai di intrattenere gli spettatori con i progetti a cui lavora.

Ma se conosciamo i successi professionali di Ezio Greggio, cosa sappiamo veramente della sua vita privata? Chi è la persona speciale della sua vita e chi sono i suoi figli? Approfondiamo e scopriamo i dettagli di questo affascinante argomento!

Matrimonio con Isabel Bengochea

Per oltre due decenni, Ezio Greggio e Isabel Bengochea hanno vissuto una felice unione. L’ex moglie di lui, di origini spagnole, ha dato alla luce due bellissimi figli, Giacomo e Gabriele, che hanno cresciuto insieme con immenso amore e devozione.

Gabriele e Giacomo hanno condiviso un legame incredibile con il padre, che ha sempre lasciato loro la libertà di prendere le proprie decisioni, sia nella vita personale che in quella professionale.

Dopo la fine del matrimonio con Isabel Bengochea nel 2018, Ezio Greggio ha ritrovato l’amore con la bellissima modella Romina Pierdomenico, classe 1993. Con lei al suo fianco, l’appassionato presentatore ha condotto l’amato programma televisivo La Sai L’Ultima.

Nonostante il divario d’età, questo non ha alcuna importanza per Ezio Greggio e Romina, né per i figli di Greggio. Ezio ha dichiarato in passato di sentirsi come se avesse 35 anni, quindi è quasi come se avessero la stessa età!

Chi sono Giacomo e Gabriele

Ma chi sono i figli di Ezio Greggio e cosa fanno nella vita? Giacomo, il primogenito, è molto riservato quando si tratta della sua vita privata. Infatti, ha una pagina Instagram personale poco pubblica e non ci sono molte informazioni su di lui.

Si dice che sia uno scrittore affermato e che attualmente ricopra la posizione di direttore associato per una prestigiosa azienda londinese, come hanno riportato alcune fonti.

Gabriel è da tempo un orgoglioso londinese e lavora come attore in città. In una recente intervista, ha condiviso il suo entusiasmo per la musica, dichiarandosi orgogliosamente un rapper. Ma la sua vera passione è la boxe, uno sport che ama con tutto il cuore.