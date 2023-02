Chi sono Geronimo, Lorenzo Cochis e Leonardo Apache figli di Ignazio La Russa?

Volete sapere chi sono i figli di Ignazio La Russa? Vi raccontiamo tutto quello che sappiamo su di loro, compresa la loro biografia e la loro vita privata.

Partiamo dai loro nomi curiosi, che non tutti conoscono nonostante la notorietà del padre, diventato uno dei volti noti della politica italiana. Ignazio La Russa ha avuto tre figli e ora vi raccontiamo tutto quello che si sa su di loro, dalle origini alla vita privata.

Chi sono i figli di Ignazio La Russa e dove vivono? È importante conoscere queste informazioni per capire le dinamiche familiari.

I tre figli di Ignazio La Russa, noto politico e membro di Fratelli d’Italia, sono Geronimo, Lorenzo Cochis e Leonardo Apache La Russa. Molti non sanno che Leonardo Apache, il terzogenito, è anche un rapper conosciuto come Larus!

I figli di Ignazio La Russa, Geronimo e Antonino, sono nati entrambi a Milano. Geronimo è avvocato e Antonino è responsabile del dipartimento di diritto societario dell’omonimo studio legale.

Lorenzo Cochis La Russa è il secondo figlio di Ignazio La Russa ed è laureato in giurisprudenza. Nel 2021 è sceso in campo in politica come leader di Fratelli d’Italia nel Municipio 1 di Milano. La stessa città in cui, secondo quanto riferito, vivono tutti.

È chiaro che la vita privata dei figli di Ignazio La Russa è di grande importanza per lui.

Non è chiaro cosa facciano i figli di Ignazio La Russa nella loro vita privata. Geronimo La Russa ha sposato Patrizia Silini nel 2013 a Castiglione Olona, ma non ci sono altre informazioni sulla sfera personale degli altri figli dell’ex ministro e membro di Fratelli d’Italia. Leonardo Apache, nome d’arte Larus, spiega Il Corriere, secondo il padre “fa il rapper per hobby.

Ecco altre tre cose da sapere sui figli di Ignazio La Russa:

Lorenzo Chochis La Russa fa parte del comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali del 2026. È una grande opportunità per gli atleti e per la città.

Ignazio La Russa ha spiegato all’Adnkronos che tutti i suoi figli hanno nomi di famosi capi Apache. Ha detto che il suo terzogenito si chiama Apache e gli altri due figli si chiamano Geronimo e Cochis, da Cochise.