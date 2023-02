Chi sono gli ex mariti di Anna Oxa?

Anna Oxa è un’artista eccentrica e camaleontica che ha vissuto tre matrimoni nella sua vita. Il suo primo matrimonio è stato con il musicista Franco Ciani, durato dal 1982 al 1989, durante i quali la carriera musicale di Anna ha raggiunto il massimo della popolarità. Franco Ciani è stato un importante produttore musicale, musicista e autore di alcuni dei più grandi successi nella storia della musica italiana, tra cui “Ti Lascerò” e “È Tutto un Attimo”. Il loro rapporto professionale è continuato anche dopo il divorzio, ma purtroppo nel 2020 Franco Ciani ha deciso di porre fine alla sua vita a causa di questioni economiche.

Durante gli anni 1989-1999, Anna è stata fidanzata con Gianni Belleno, batterista del gruppo musicale New Trolls. Questa relazione ha portato alla nascita di due figli, Francesca e Qazim. Nel 2009, Gianni è stato denunciato da Anna per mancato pagamento dell’assegno per il mantenimento dei figli e ha scontato una condanna di sei mesi di reclusione e pagato un risarcimento di 25.000 euro a ciascuno dei suoi figli.

Il secondo marito di Anna è stato Behgjet Pacolli, un imprenditore e politico kosovaro, il cui matrimonio è durato dal 1999 al 2002. La cantante parla raramente di questa relazione.

La terza volta che Anna si è sposata è stato con Marco Sansonetti, una sua ex guardia del corpo. Questo matrimonio è durato solo due anni, dal 2006 al 2008.

Anna non ama molto parlare delle sue relazioni passate e in un’intervista televisiva ha dichiarato: “Mi sono divorziata e ancora mi parlate dei miei mariti, non sapete staccarvi dalle cose inutili!”