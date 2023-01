Chi sono i 4 figli di Carlo Cracco?

Carlo Cracco è senza dubbio uno dei migliori chef italiani in circolazione! Le sue notevoli capacità culinarie e la sua partecipazione come giudice a MasterChef Italia lo hanno reso una figura molto amata. Il suo atteggiamento intransigente nello show ha lasciato un’impressione duratura, e ora diamo uno sguardo più da vicino all’incredibile carriera e alla famiglia di questo straordinario chef.

Da giovane, Carlo Cracco aveva dichiarato alla rivista “Grazia” di aspirare a viaggiare per il mondo, non a diventare uno chef. Tuttavia, dopo essersi iscritto alla scuola alberghiera, il rinomato chef ha scoperto che la cucina era la sua vera passione.

Carlo Cracco è una sensazione assoluta nel mondo culinario e i suoi colleghi lo venerano per questo. Nonostante la sua fama, ha sempre tenuto nascosta la sua vita privata. Sappiamo però che si è sposato due volte ed è padre orgoglioso di quattro figli.

Non si sa molto del primo matrimonio di Carlo Cracco, ma è chiaro che la sua prima moglie era lontana dallo sfarzo e dal glamour del mondo dello spettacolo. Tuttavia, da questa unione sono nate due bellissime bambine, Sveva e Irene. Quando gli è stato chiesto della sua ex moglie, Carlo Cracco ha dichiarato:

La separazione mi ha assolutamente devastato, e sono stati gli adulti a creare problemi. Ero disposto a fare di tutto per migliorare la situazione delle mie figlie, che per me sono il mondo. Ho lavorato sodo e mi sono impegnato molto, ma alla fine ne è valsa la pena.

Dopo la fine del suo primo matrimonio, Carlo Cracco ebbe la fortuna di incontrare Rosa Fanti. La loro appassionata storia d’amore è culminata con il matrimonio nel 2018 e la nascita di due splendidi figli, Pietro e Cesare. Quando le telecamere sono spente, com’è Carlo Cracco come uomo di famiglia? Si è descritto come un misto di tenerezza e dolcezza quando si tratta dei suoi figli, e adora prendersi cura di loro tanto da definirsi scherzosamente una madre.

Parlando di loro, lo chef stellato ha esclamato:

Sono così orgoglioso di far parte di una grande e chiassosa famiglia di quattro fratelli: adoro il caos e l’energia che ne derivano!

Con fervore, Cracco ha parlato della sua esperienza di svezzamento dei figli. Le sue parole appassionate sono state:

A casa nostra, abbiamo la tradizione più bella di svezzare i nostri piccoli al sesto mese con il più nutriente degli alimenti: il delizioso piccione magro! È la carne rossa perfetta per i bambini, perché non è troppo pesante per i loro pancini delicati!