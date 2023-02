Chi sono i 4 figli di Fausto Leali?

Germana Schena è nata a Foggia, in Puglia, il 17 luglio sotto il segno del Cancro. Ha sempre avuto una grande passione per la musica e ha iniziato a prendere lezioni di canto fin da giovane. Dopo il diploma, si è iscritta all’università, ma non si conoscono molte informazioni sulla sua vita professionale. Ha incontrato Fausto Leali, un famoso cantante e cantautore italiano, durante un tour in macchina e da allora sono diventati molto amici. Leali ha descritto la loro relazione durante un’intervista a “Domenica In”.

Fausto Leali è nato a Nuvolento, in provincia di Brescia, il 29 ottobre 1964. Ha ottenuto il soprannome di “negro bianco” per la sua passione per i Beatles e ha lavorato con nomi famosi come Mogol e Totò. Ha avuto molto successo nella sua carriera e ha interpretato molte canzoni sanremesi.

Germana Schena è la terza moglie di Fausto Leali e la loro relazione è stata descritta come stabile e pacifica. Nonostante la differenza di età di 30 anni, i due si sono sposati il 14 giugno 2014 a Foggia. Fausto ha avuto tre matrimoni e da questi sono nati Samantha, Debora, Lucrezia, Faustino Francis e Andrea, che è stato accolto da Leali come suo figlio.

Fausto Leali, noto musicista italiano, ha avuto quattro figli da due matrimoni. Dal 1963 al 1983 era sposato con Milena Cantù e ha avuto due figlie, Samantha e Deborah. Successivamente ha sposato Claudia Cocomello e ha avuto altre due figlie, Lucrezia e Francesca. Fausto considerava i figli come la più grande benedizione dell’umanità. È diventato nonno di due nipotine, Sabina e Deborah, e ha un fidanzato, Germana, che ha un figlio di nome Andrea. Nonostante tre matrimoni, Fausto ha sempre espresso il suo amore per l’amore.