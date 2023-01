Chi sono i 5 figli di Bobby Solo? Alain, Chantal, Muriel, Veronica e Ryan

Veronica Satti non è solo una dei figli di Bobby Solo, ma ha anche altri cinque figli di età diverse!

Che gioia essere benedetti da cinque figli meravigliosi – Alain, Chantal, Muriel, Veronica e Ryan – tutti orgogliosamente figli di Bobby Solo!

Bobby Solo e Sophie Teckel si sono sposati nel 1967 e hanno avuto tre figli: Alain, Chantal e Muriel, che oggi hanno rispettivamente 50, 47 e 43 anni. Chantal è una business coach e viaggia tra Roma e Milano, mentre Muriel è una cake designer nella capitale. Alain è di gran lunga il più noto dei tre, vive in Trentino e gestisce un centro di pet therapy. È apparso spesso in televisione per condividere la sua storia tumultuosa. È chiaro che questa famiglia ha superato molti ostacoli e ha raggiunto un grande successo!

Alla tenera età di 18 anni, Alain è stato introdotto nel mondo della droga. Fortunatamente è riuscito a farsi aiutare dal centro di San Patrignano e dall’incontro inaspettato con un Golden Retriever. Le sue difficoltà erano in gran parte dovute a un rapporto conflittuale con i genitori, che davano la priorità alle loro carriere rispetto a lui.

Nonostante i problemi del passato, i tre figli di Bobby Solo, ormai cresciuti, hanno un forte legame con il padre. Alain ha persino ammesso di vedere spesso l’artista e la sua nuova compagna. Nel 1991, l’anno successivo alla fine del matrimonio con Sophie Teckle, il cantante si era invaghito di Mimma Foti. Nonostante il divario di età, la loro storia d’amore durò alcuni anni e portò alla nascita di Veronica Satti. Oggi 27enne, la concorrente del Grande Fratello 15 non vede il padre da quando aveva 13 anni.

Bobby Solo si è rifiutato categoricamente di vederla, arrivando ad accusarla di essere motivata da soldi e fama durante la permanenza nella casa di Cinecittà. I due si sono scontrati in tribunale e hanno avuto una lunga disputa legale. Come se non bastasse, il cantante ha un figlio minore, nato dal matrimonio con Tracy Quade nel 1995. Il piccolo è nato nel 2012, quando l’artista aveva 67 anni e la compagna 41. La vita di Bobby Solo è piena di passione e di controversie!

“Quando ho scoperto che Tracy aspettava il nostro quinto figlio, il mio volto si è illuminato di gioia”, ha raccontato a Vanity Fair. “All’inizio era un po’ preoccupata perché le mestruazioni erano in ritardo e pensava di essere in menopausa. Ma io sapevo che c’era qualcosa di strano. Ho preso un test di gravidanza e in quindici secondi ho visto la linea rossa che indicava un risultato positivo. Tracy ha avuto un sussulto: “Oh mio Dio, Roberto, sono incinta!””.

Sono incredibilmente orgoglioso di essere nonno di otto nipoti! Quando è nato mio figlio, a 23 anni, non ero pronto e non ero il miglior padre possibile. Ma ora sono determinato a fare meglio e spero di vivere a lungo per poter essere il più vicino possibile a mio figlio.