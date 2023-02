Chi sono i 5 figli di Bobby Solo? Si chiamano Alain, Chantal, Muriel, Veronica e Ryan

Bobby Solo sarà ospite di “Domenica In” su Raiuno, dove parlerà del Festival Di Sanremo. Nel 1967 ha sposato Sophie Teckel, e da loro sono nati tre figli: Alain, Chantal e Muriel, che oggi hanno 50, 47 e 43 anni. Chantal è una business coach e vive fra Roma e Milano, mentre Muriel è una cake designer a Roma. Il più famoso dei tre figli di Bobby Solo è Alain, che vive in Trentino e ha fondato un centro di pet therapy. È stato spesso invitato in trasmissioni televisive per raccontare la sua storia. Non perdete l’occasione di conoscere meglio la famiglia di Bobby Solo, domenica in Raiuno!

Alain iniziò a drogarsi quando aveva appena compiuto la maggiore età, ma fu grazie a un ricovero nel centro di San Patrignano e all’incontro con un Golden Retriever che riuscì a uscire da quella situazione difficile. Come ha raccontato in alcune interviste, l’origine dei suoi problemi era principalmente dovuta a una relazione complicata con i suoi genitori, che erano spesso lontani per lavoro e concentrati esclusivamente sulle loro carriere. Nonostante le difficoltà, Alain è riuscito a superare tutto grazie all’aiuto di persone e animali speciali.

Nonostante i problemi del passato, i tre figli grandi di Bobby Solo hanno una buona relazione con il loro padre, e Alain ha confessato di incontrare spesso lui e la sua nuova compagna. Nel 1991, dopo il divorzio da Sophie Teckle, il cantante si innamorò di Mimma Foti, che portò alla nascita di Veronica Satti. La ragazza di 27 anni, che ora è uno dei concorrenti del Grande Fratello 15, ha smesso di vedere il padre quando aveva 13 anni. Tuttavia, oggi la famiglia è più unita che mai, e la relazione tra padre e figli è molto forte.

Bobby Solo si è rifiutato di incontrarla oggi, accusandola di essere interessata solo ai soldi e alla fama mentre era nella casa di Cinecittà. I due si sono scontrati in tribunale e hanno una storia di contenzioso legale. Il cantante ha un figlio più giovane, nato dal suo matrimonio con Tracy Quade nel 1995. Il bambino è arrivato nel 2012, quando l’artista aveva 67 anni e la sua compagna 41. Bobby Solo ha ragione a dubitare delle motivazioni della donna, poiché la sua storia legale dimostra che cerca solo di trarre vantaggio dalla situazione.

Il viso di Tracy stava iniziando ad arrotondarsi – aveva raccontato a Vanity Fair, dopo aver scoperto che sarebbe diventato padre per la quinta volta – e lei diceva che non le erano ancora arrivate le mestruazioni e un po’ pessimisticamente pensava di essere in premenopausa. Ma sapevo che c’era qualcos’altro. Ho comprato un test di gravidanza e in quindici secondi ho visto la linea rossa salire, come un applauso. Tracy esclamò: “Oh mio Dio, Roberto, sono incinta!”

Ho ben otto nipoti, quindi sono un orgoglioso nonno – ha dichiarato Bobby Solo -. Alla nascita del maschio, a 23 anni, non ero preparato e non sono stato un padre ideale, non per cattiveria, ma per la mia mancanza di maturità. Adesso sarò molto più presente e farò di tutto per trascorrere il più tempo possibile con mio figlio, anche se dovessi vivere fino a 150 anni!