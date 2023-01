Chi sono i cinque ragazzi morti nell’incidente della Nomentana

La nostra comunità è in uno stato di profondo dolore per la straziante perdita di cinque giovani vite innocenti in un incidente stradale sulla Nomentana. Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri e Simone Ramazzotti, tutti di 22 anni, e le due ragazze, Giulia Sclavo e Flavia Troisi, entrambe di 17, erano tutti nati e cresciuti nella frazione di Tor Lupara del comune di Fonte Nuova. Il sesto passeggero, Leonardo C., 22 anni, residente a Colleverde, Guidonia Montecelio, sta lottando per la vita all’Ospedale Sant’Andrea. I nostri cuori sono pieni di dolore e di angoscia al pensiero di queste giovani vite stroncate.

Ero entusiasta della festa, ma poi il mio cuore è affondato per la tragedia che ne è seguita.

L’evento straziante si è verificato dopo che l’amato gruppo di amici aveva trascorso la notte festeggiando con gioia il 17° compleanno di Flavia Troisi, il 26 gennaio. I sei sono saliti in auto – una Fiat 500 intestata alla madre di Valerio Di Paolo, che avrebbe guidato – per tornare a casa. All’altezza del civico 611 di via Nomentana, nei pressi dell’ufficio postale, è avvenuto il devastante incidente.

La devastante tragedia avvenuta sulla Nomentana è straziante.

La causa dell’incidente è ancora un mistero, ma secondo i rilievi scientifici non è stata causata da altri veicoli. Alle 2:30 i residenti della zona hanno sentito un forte boato e quando si sono affacciati in strada hanno visto la Fiat 500 ribaltata e in rovina. Aveva colpito un palo della luce e un albero prima di ribaltarsi più volte. È uno spettacolo incredibilmente straziante da vedere!

Chi sono le vittime

I vigili del fuoco hanno lavorato disperatamente per salvare Flavia Troisi, Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri e Simone Ramazzotti dalle grinfie delle lamiere, ma tragicamente sono tutti morti sul posto nel comune di Fonte Nuova. Anche le condizioni di Leonardo C. e Giulia Sclavo erano critiche e sono stati trasportati d’urgenza al Policlinico Umberto I. Nonostante gli sforzi, i 17enni hanno ceduto alle ferite poco dopo l’arrivo all’ospedale universitario romano. Purtroppo anche il sesto giovane è deceduto e la prognosi per quello rimasto all’Ospedale Sant’Andrea è infausta.

L’entità della tragedia che si è consumata a Tor Lupara è semplicemente straziante.

I Carabinieri della stazione di Mentana e il nucleo radiomobile della compagnia di Monterotondo sono stati inviati d’urgenza sul posto per scoprire la verità dietro la straziante tragedia stradale. Non si esclude l’eccesso di velocità come possibile causa. Dopo aver ascoltato i testimoni, i militari della compagnia eretina hanno acquisito i filmati di videosorveglianza della zona per determinare gli eventi che hanno portato all’incidente mortale.

Ordinata l’autopsia

All’Istituto di Medicina Legale La Sapienza è stato affidato lo straziante compito di effettuare l’autopsia sui corpi delle giovani vittime. La Procura di Tivoli, decisa a rendere giustizia alle vittime, ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale contro ignoti.

Lutto cittadino a Fonte Nuova

La comunità di Fonte Nuova è sconvolta dal tragico incidente avvenuto questa notte nel centro della nostra città. Il giorno dei funerali, la città sarà vestita a lutto. Il presidente del Tor Lupara calcio Donato Olivieri invia le sue più sentite condoglianze alle famiglie delle giovani vittime la cui vita è stata tragicamente stroncata. Siamo tutti profondamente addolorati per questa tragedia.

Quattro cari amici ci sono stati tragicamente portati via nel 2007 e la loro perdita è ancora oggi profondamente sentita.

La tragedia di Fonte Nuova, avvenuta a maggio di quasi 16 anni fa, è ancora viva nella mente di chi la ricorda. Quattro giovani, di età compresa tra i 17 e i 19 anni, persero la vita quando la loro auto uscì di strada e si schiantò contro un albero. Il dolore di questo evento è ancora profondamente sentito da chi conosceva le vittime.

Stefano e Cristian sono morti tragicamente mentre uscivano dallo stadio.

Fonte Nuova è stata sconvolta nel 2014 quando Stefano De Amicis e suo figlio Cristian, di 7 anni, sono morti tragicamente in un incidente stradale sulla Nomentana, nella zona di Santa Lucia. Stavano tornando dallo Stadio Olimpico, dove avevano appena assistito alla partita tra Roma e Bayern Monaco, quando il loro scooter si è scontrato con un’auto, causando un incidente mortale.