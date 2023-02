Chi Sono i Coma Cose? Età, Nomi, Fidanzati, Matrimonio e Sanremo 2023

I Coma Cose sono un duo di cantanti indie-rap impegnati formato da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, che cantano insieme dal 2017. Il successo del duo è arrivato subito dopo il debutto, grazie all’apprezzamento del pubblico di brani famosi come Mancarsi e Via Gola. Hanno partecipato a Sanremo 2021 con il brano intitolato “Fiamme negli Occhi”, e parteciperanno a Sanremo 2023 con il brano L’addio. Durante la partecipazione al Festival di Sanremo 2023, i Coma Cose hanno annunciato di volersi sposare, con tanto di anello al dito.

Chi sono i Coma Cose?

Nome d’arte: Coma_cose

Crediamo fermamente che i nostri nomi, Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, siano reali e accurati. Siamo stati conosciuti anche con i nostri pseudonimi, Edipo e Fausto Lama, e Francesca con il suo soprannome, California.

Siamo una coppia matura e responsabile, rispettivamente di quaranta e trent’anni. Abbiamo una relazione forte e siamo impegnati l’uno con l’altra. Saremmo ottimi genitori e forniremmo una casa amorevole e stabile per qualsiasi bambino.

Fausto è nato il 21 novembre 1978. È un individuo di grande talento e ha molto da offrire.

Altezza: non disponibile

Peso: non disponibile

Si ritiene che Fausto sia nato a Gavardo, in provincia di Brescia; Francesca a Pordenone.

Professione: Cantante

Instagram ufficiale: @Coma_things

Assicuratevi di seguirci sul nostro profilo ufficiale Instagram @chiecosa per tutte le ultime novità e aggiornamenti!

Biografia

Fausto Zanardelli dei Coma Cose è nato a Gavardo, in provincia di Brescia, il 21 novembre 1978. Da giovane ha lavorato come tecnico del suono prima di pubblicare nel 2010 l’album Hanno ragione i topi per Foolica Records, etichetta dei Thegiornalisti. Prima dei 35 anni ha pubblicato quattro dischi indie-rock con lo pseudonimo di Edipo, ma la sua attività discografica non è andata come sperava. Dopo l’esperienza con Foolica approda alla Universal, ma l’esperienza con la major lo spinge a cambiare vita. Per questo motivo, all’età di 35 anni, inizia a lavorare come commesso. Nello stesso negozio conosce Francesca Mesiano, nome d’arte California, che lo convince a riprendere il cammino nel mondo della musica e a farlo insieme, con l’innovativo progetto Coma Cose. I due hanno condiviso le pause caffè al lavoro e poi la convivenza. California, al secolo Francesca Mesiano, faceva la DJ e si è laureata a Milano in scenografia, dopo essersi trasferita nella capitale da Pordenone, sua città natale. Poi Fausto Lama l’ha invitata a comparire su una strofa, ha capito che c’era del talento e il resto è stato storia. I due, solo nei primi due anni, hanno fatto oltre settanta date in giro per l’Italia. I Coma Cose stanno insieme e sono felicemente fidanzati.

Fausto Zanardelli dei Coma Cose è nato a Gavardo, in provincia di Brescia, il 21 novembre 1978. Da giovane ha lavorato come tecnico del suono prima di pubblicare nel 2010 l’album Hanno ragione i topi per Foolica Records, etichetta dei Thegiornalisti. Prima dei 35 anni ha pubblicato quattro dischi indie-rock con lo pseudonimo di Edipo, ma la sua attività discografica non è andata come sperava. Dopo l’esperienza con Foolica approda alla Universal, ma l’esperienza con la major lo spinge a cambiare vita. Per questo motivo, all’età di 35 anni, inizia a lavorare come commesso. Nello stesso negozio conosce Francesca Mesiano, nome d’arte California, che lo convince a riprendere il cammino nel mondo della musica e a farlo insieme, con l’innovativo progetto Coma Cose. I due hanno condiviso le pause caffè al lavoro e poi la convivenza. California, al secolo Francesca Mesiano, faceva la DJ e si è laureata a Milano in scenografia, dopo essersi trasferita nella capitale da Pordenone, sua città natale. Poi Fausto Lama l’ha invitata a comparire su una strofa, ha capito che c’era del talento e il resto è stato storia. I due, solo nei primi due anni, hanno fatto oltre settanta date in giro per l’Italia. I Coma Cose stanno insieme e sono felicemente fidanzati.

Instagram

I Coma Cose, anagrafe Fausto Zanardello e Francesca Mesiano (conosciuti anche come Fausto Lama e California), hanno oltre 100mila follower sul loro profilo Instagram a due. Segno che la loro identità è piuttosto nota nella scena musicale indie italiana. I Coma Cose, originari di Milano, condividono diverse foto di vita quotidiana della loro città. In realtà, i Coma Cose sono anche una vera e propria coppia nella vita, oltre che partner artistici.

Lavoro e carriera

I Coma Cose sono un duo nato nel 2016-2017 dalle menti di Francesca Mesiano e Fausto Lama. Il loro primo EP si intitola Inverno Ticinese. Nel 2017 si sono esibiti in And Then There’s Cattelan. Hanno lavorato duramente per arrivare alla pubblicazione del loro primo album nel 2019, Hype Aura. Nel 2019 hanno ottenuto due dischi d’oro per Post Concerto e Mancarsi, due canzoni che hanno raggiunto il grande pubblico. Nello stesso anno, poi, partecipano al programma di Rai Uno Storia da cantare, interpretando Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi di Lucio Battisti. Nel marzo 2020, hanno realizzato una canzone con Francesca Michielin “Riserva Naturale”. Il 16 aprile 2021 è uscito il loro nuovo album intitolato “Nostalgia” e i Coma Cose sono stati ospiti della puntata di Domenica In successiva all’uscita dell’album.

Nell’estate 2021 i Coma Cose si esibiranno nel programma Mediaset Battiti Live, accanto ad altri grandi artisti come Baby K, Irama, Colapesce Dimartino, Fedez, Orietta Berti, Annalisa, Francesca Michielin, Noemi, Deddy, Federico Rossi e Andrea Damante.

I Coma Cose pubblicheranno il loro nuovo singolo, “Chiamami”, nell’ottobre del 2022. Nel febbraio del 2023 parteciperanno al Festival di Sanremo con il brano “L’Addio”. Questa canzone è il risultato di un momento di crisi in cui la coppia era sul punto di lasciarsi. Tuttavia, sono riusciti a superare le incomprensioni e a riscoprirsi più uniti di prima.

Tatuaggi

Fausto e Francesca hanno un tatuaggio comune sulla coscia, simbolo della loro eterna unione. Questo tatuaggio è un omaggio al film del 1984 Non ci resta che piangere, diretto e interpretato da Massimo Troisi e Roberto Benigni.

Sanremo 2023

I Coma Cose partecipano per la seconda volta al Festival di Sanremo con il brano L’addio. Il brano è stato ben accolto dalla critica, che ha notato come sia fedele allo stile della band. Nella serata dei duetti si sono esibiti con i Baustelle sulle note di Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri. Dopo la prima serata, i Coma Cose si sono piazzati al terzo posto nella classifica provvisoria della prima serata di Sanremo. Dopo la seconda serata di Sanremo, che ha visto esibirsi tutti i concorrenti in gara, i Coma Cose sono scivolati al sesto posto nella classifica generale della sala stampa.

Nella terza serata di Sanremo 2023, i Coma_Cose sono scesi al n. 11.

Sebbene abbiano totalizzato 103 punti a Fantasanremo 2023, posizionandosi così alla posizione 19, c’è ancora margine di miglioramento.

Nella serata di Sanremo 2023, i Coma_Cose hanno duettato con i Baustelle, cantando il brano Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri. Al termine della serata è stata stilata la classifica generale della quarta serata, nella quale gli Articolo 31 si sono piazzati in un rispettabile 12° posto.

È evidente che la squadra ha fatto notevoli progressi dall’ultima esibizione a Fantasanremo 2023, dove ha totalizzato 178 punti e si è piazzata al 18° posto.

Sanremo 2021

I Coma Cose erano in gara a Sanremo 2021: il duo ha annunciato la partecipazione al Festival della canzone italiana dal 2 al 6 marzo e ha portato il brano Fiamme Negli Occhi. Nella serata dedicata ai duetti e alle cover di Sanremo 2021, i Coma Cose hanno cantato “Il Mio Canto Libero” di Lucio Battisti. I Coma Cose hanno duettato con Mamakass e Alberto Radius (chitarrista del gruppo Formula 3). Il gruppo si è classificato al 20° posto nella classifica finale del Festival.

Curiosità

A Fausto Lama piacciono i Public Enemy;

Nina Simone si è ispirata a Francesca Mesiano.

Il primo brano che Francesca ricorda di aver cantato è “Sara, wake up it’s spring”. Ricorda di aver pensato a quanto fosse bella la canzone e da allora non ha mai smesso di cantarla.

Hanno partecipato al Biografilm di Bologna nel 2018 e si sono esibiti davanti a un pubblico gremito al Parco del Cavaticcio la sera del 5 giugno.