Chi sono i figli di Bobby Solo: Alain, Chantal, Muriel Satti

Gli amati figli di Bobby Solo, Alain Chantal e Muriel Satti, sono l’orgoglio e la gioia della sua unione con Sophie Teckel, durata dal 1967 al 1991. Alain Satti, il primogenito della coppia (nato nel 1968), è stato tormentato dalla pericolosa dipendenza da droghe ed eroina.

Suo padre e il fondatore di San Patrignano, Vincenzo Muccioli, hanno lavorato instancabilmente per salvarlo da questo periodo buio della sua vita. Chantal Satti, nata nel 1971, è un’appassionata esperta di sistemi organizzativi e relazionali d’impresa, psicologa e autrice del Business Consulting Project (un modello di consulenza manageriale dedicato al mondo della Bellezza). È psicologa, NLP Master Practitioner, specialista in formazione e business coaching nel settore della bellezza.

Oggi porta avanti con fervore il suo business coaching nel settore della bellezza, applicando un metodo unico: il Business Consulting Project. Questo progetto esclusivo e iper-personalizzato di formazione e sviluppo aziendale è fatto su misura per ogni tipo di azienda e imprenditore del settore della bellezza, compresi i saloni di parrucchieri, i centri estetici con i loro dipendenti, nonché per gli imprenditori di aziende partner di prodotti e agenti di vendita. Muriel Satti, nata nel 1975, è una stimata cake designer ammirata a Roma!

A differenza dei suoi fratelli, è stata premiata insieme al padre e ricordata anche da Bobby Solo durante un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Davvero, Muriel Satti è una persona straordinaria! Quando mia figlia Muriel aveva sei anni, ho creato una canzone indimenticabile per lei e le sue due migliori amiche Laura e Samantha. Cantavo “Bumba bumba tira la bumba” e loro tre ballavano con gioia. Anche dopo tutti questi anni, se la ricordano ancora. Così, quando il mio amico produttore Alberto Zeppieri mi ha chiesto se avevo una canzone per il 60° anniversario dello Zecchino d’Oro, mi è venuto subito in mente questo brano con tanta passione e affetto. Veronica Satti è nata dalla tumultuosa unione tra Bobby Solo e Mimma Foti.

Purtroppo, Veronica non ha mai avuto l’opportunità di instaurare un rapporto con il padre, che li ha abbandonati quando la relazione tra Foti e Solo è andata in pezzi. Foti ha confessato di essere stata lei a porre fine alla relazione, poiché Solo era incredibilmente dispotico. Potrebbe interessarti anche. Ryan Satti, il figlio più giovane di Bobby Solo, è un fagottino di gioia nato dal secondo matrimonio con Tracy Quade nel 2013, quando il cantante aveva appena compiuto 68 anni. Ryan è pieno di energia ma incredibilmente intelligente, il che alimenta il suo entusiasmo per le molteplici attività e gli impegni.