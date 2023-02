Chi sono i figli di Roby Facchinetti? Francesco, Roberto, Alessandra, Valentina e Giulia

Sono in tutto cinque i figli di Roby Facchinetti, la storica voce dei “Pooh”, che può vantare un poker altissimo di eredi con il suo cognome in dote. L’artista è stato generato da tre donne diverse: dal matrimonio con la prima moglie, Mirella Costa, sono nate Alessandra nel 1972 e, nel 1977, Valentina. Poi, nell’ambito della relazione sentimentale con Rosaria Longoni, Roby Facchinetti è diventato padre di Francesco Facchinetti (1980), senza dubbio il più famoso dei figli del cantante. Infine, dal matrimonio con la seconda moglie, Giovanna Lorenzi, sono nati Roberto (1987) e Giulia (1991).

Come dicevamo, tra i figli di Roby Facchinetti il più noto è proprio Francesco. Francesco si è fatto conoscere per la prima volta con il tormentone estivo “La canzone del capitano”, cantato quando tutti lo conoscevano come Dj Francesco. È stato anche protagonista di alcuni programmi televisivi, non ultimo “Il Cantante Mascherato”, dove da tre edizioni intrattiene il pubblico a casa e in studio con le sue previsioni sull’identità segreta dei personaggi in gara e con gag, spesso inscenate con il suo “compagno di banco”, Flavio Insinna.

Da adolescente, Francesco ha rivelato al “Corriere della Sera” di odiare “ciò che mio padre simboleggiava. Non lo sopportavo. Come massimo scarto, sono diventato un punkabbestia: nessuno poteva sapere che ero il figlio di Roby Facchinetti. Sarei stato picchiato a morte. Così ho fatto finta di non esserlo”.

Chi sono i figli di Roby Facchinetti? Sono i 4 fratelli e sorelle di Francesco!

Francesco è solo uno dei cinque figli di Roby Facchinetti: chi sono gli altri? Cominciamo con la primogenita Alessandra, che è appassionata di moda e ha lavorato per importanti marchi come Gucci, Pinko e Tod’s. Di lei il fratello Francesco ha detto alla rivista “Chi”: “Il valore di Alessandra è indiscutibile, provate ad andare in America e vi renderete conto di quanto sia stimata”. Non si sa molto della sorella di Alessandra, Valentina, che è la madre di Andrea Francesco.

Poi c’è Roberto, il quarto figlio, che è estremamente legato al fratello maggiore Francesco. “È sempre stato il mio idolo”, ha detto in passato su Rai Uno, durante il programma “Vieni da me”. “Quando lo vedo ci sono sempre grandi abbracci”. Infine, c’è Giulia, laureata all’Università Bocconi in Economia Internazionale, Management e Finanza. Dopo aver lavorato in “Gewiss”, insieme al marito Juri Ambrosioni ha aperto una nota palestra privata a Bergamo, Wellness Boutique. Hanno due figli, Alessandro e Lorenzo.