Chi sono i Modern Talking? Nomi, componenti, età, canzoni famose e cosa fanno oggi

I Modern Talking, gruppo musicale tedesco, sono stati invitati come ospiti al programma I Migliori Anni condotto da Carlo Conti. Hanno raggiunto il successo a livello internazionale con le loro canzoni molto apprezzate. La loro musica spazia tra diversi generi, tra cui il pop e la dance.

I Modern Talking hanno un’ampia base di fan, la cui musica ha fatto ballare molti. Esploriamo la loro biografia e la loro carriera per saperne di più.

Questo articolo fornisce una panoramica della biografia e dei risultati professionali dei Modern Talking.

I Modern Talking sono un duo composto da Dieter Bohlen e Thomas Anders. Hanno pubblicato una serie di canzoni memorabili, tra cui i popolari titoli Cheri, Cheri Lady, You’re My Heart e Brother Louie. Sono disponibili online diversi video degli artisti che ricevono milioni di visualizzazioni al giorno.

Tra i lavori più significativi dei Modern Talking figurano Jet Airliner, In 100 Years e Geronimo’s Cadillac, che hanno ottenuto un notevole successo non solo in Germania, ma anche in altri Paesi come Russia, Francia, Spagna e Giappone. Il periodo di maggior successo del duo è stato tra il 1984 e il 1987, quando alla fine si sono sciolti.

In seguito allo scioglimento di Modern Talking, quali eventi si sono verificati?

Dopo lo scioglimento del duo, gli artisti tedeschi in questione hanno intrapreso carriere individuali. È noto che Dieter Bohlen è nato il 7 febbraio 1954. Oltre che per le sue doti canore, è noto anche per i suoi successi come musicista e produttore discografico.

Nel 1989, Bohlen è stato l’unico artista straniero a ricevere il prestigioso titolo di Artista Nazionale dell’ex Unione Sovietica. Si è poi dedicato al progetto musicale Blue System.

Anders è nato il 1° marzo 1963. È un compositore e produttore discografico che ha intrapreso una carriera da solista dopo lo scioglimento del suo gruppo, anche se non ha raggiunto lo stesso livello di successo di quando faceva parte dei Modern Talking.

Dopo la loro riunione nel 1998, il duo ha pubblicato un grande successo che è ampiamente considerato come il loro lavoro più importante. L’album, intitolato Back for Good, contiene una serie di canzoni. Foto e video della loro carriera sono disponibili su Instagram.