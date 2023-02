Chi sono i New Trolls? Componente, biografia e curiosità

I New Trolls sono una delle band più famose della scena musicale italiana. Esploriamo la loro storia, biografia e curiosità per conoscerli meglio.

I New Trolls si sono formati alla fine degli anni ’60, guadagnando fama con successi e album iconici, rimanendo in attività fino al 1998. Nel corso della loro carriera hanno esplorato generi come beat, rock e pop, contribuendo a creare alcune delle più affascinanti pagine della musica. Ecco una breve panoramica sulla storia di questa formazione musicale.

Chi sono i New Trolls?

I New Trolls sono una band italiana fondata nel 1967 a Genova che ha raggiunto il successo fino al 1998. Hanno riscosso un grande successo con album come Concerto grosso per i New Trolls.

Il loro stile unico di beat e rock progressivo, caratterizzato da arrangiamenti complessi, sezioni strumentali complesse e curate nei minimi dettagli, ha rappresentato un importante contributo alla musica italiana. Nel 1969 hanno fatto il loro debutto a Sanremo con la canzone Io che ho te, e tra i loro cavalli di battaglia ricordiamo Quella carezza della sera, Visioni e Una miniera…

4 curiosità sui New Trolls

La formazione iniziale del gruppo si chiamava The Trolls, un’idea di Pino Scarpettini (tastiere) e Vittorio De Scalzi (voce e chitarra). Erano presenti anche Ugo Guido (voce e basso), Giulio Menin (batteria) e Piero Darini (chitarra e voce).

I New Trolls esordiscono nel 1967 con Vittorio De Scalzi (voce e chitarra), Nico Di Palo (voce e chitarra), Giorgio D’Adamo (basso), Mauro Chiarugi (tastiera) e Gianni Belleno (batteria e cori).

Il loro album del 1971, Concerto grosso per i New Trolls, è considerato una pietra miliare del progressive italiano.

Alcuni membri del gruppo hanno purtroppo perso la vita: Vittorio De Scalzi è deceduto nel 2022 all’età di 72 anni, sette anni dopo la dipartita di Giorgio D’Adamo, scomparso a 67 anni a causa di una lunga malattia.