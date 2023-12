Grazie alla sua partecipazione al talent show Amici, Alberto Urso è diventato un volto noto in Italia. Dopo la sua vittoria ad Amici nel 2019, Urso ha intrapreso una carriera musicale di successo, pubblicando il suo primo album intitolato “Solo,” che ha raggiunto il disco d’oro con oltre 25mila copie vendute. Il suo secondo lavoro discografico, “Il Sole Ad Est,” ha consolidato la sua posizione nel mondo della musica, seguito da singoli di successo come “Quando quando quando” con J-Ax e “Amarsi è un miracolo.”

Ma la sorpresa più grande è arrivata quando Alberto Urso ha annunciato di essere entrato a far parte di uno dei gruppi musicali più importanti a livello internazionale, i The Tenors. Quest’opportunità unica gli permette di portare la sua musica e quella dei suoi compagni in giro per il mondo.

Tuttavia, nonostante la fama di Urso, non tutti in Italia conoscono i The Tenors. Questo gruppo, attivo dal 2004, ha goduto di una notevole notorietà internazionale, partecipando a programmi televisivi e pubblicando numerosi album.





La formazione dei The Tenors è cambiata nel corso degli anni, ma attualmente include Victor Micallef, Fraser Walters, Clifton Murray e il canadese Mark Masri, che si è unito alla band insieme a Urso.

Il progetto The Tenors è caratterizzato da un respiro internazionale. La band, pluripremiata e multiplatino, presenterà una performance durante una puntata di Amici, eseguendo un classico natalizio riarrangiato in chiave The Tenors, “Joy To The World.” Questo brano è estratto dall’album natalizio “Christmas With The Tenors,” disponibile dal 17 novembre 2023 in tutti i negozi di musica e negli store digitali.