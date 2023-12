Alberto Urso è un cantante tenore e musicista italiano noto per la sua partecipazione a programmi televisivi come “Ti lascio una canzone” e “Amici di Maria De Filippi.” Nato a Messina il 23 luglio 1997, ha dimostrato fin da giovane un grande interesse per la musica.

I Suoi Esordi e la Formazione

A soli 12 anni, Alberto Urso ha debuttato in televisione partecipando a “Ti lascio una canzone,” il talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Questa esperienza ha rappresentato un trampolino di lancio per la sua carriera musicale. Successivamente, ha continuato la sua formazione artistica studiando presso il Conservatorio di Messina, dove ha ottenuto un diploma in teoria e solfeggio e, successivamente, una laurea magistrale in Canto Lirico presso il Conservatorio di Matera.

La Vittoria ad “Amici” e la Carriera Musicale

Nel 2018, Alberto Urso ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo partecipando alla 18ª edizione di “Amici di Maria De Filippi,” in cui è emerso come vincitore. Questa vittoria ha aperto le porte alla sua carriera musicale, e l’anno successivo ha pubblicato il suo primo album, intitolato “Solo.” Questo album ha incluso brani di successo come “Accanto a te,” e ha portato Alberto Urso in tour con il “Solo Live Orchestra.”





Nel 2019, Urso è tornato a “Amici” in qualità di coach per “Amici Celebrities.” Ha inoltre rilasciato il suo secondo album, “Il sole ad est,” che contiene la popolare canzone “E poi ti penti.”

Partecipazione al Festival di Sanremo e “The Tenors”

Nel 2020, Alberto Urso ha preso parte al Festival di Sanremo, classificandosi al 14° posto con la sua canzone “Il sole ad est.” Lo stesso anno è stato in gara a “Amici Speciali,” uno spin-off del talent show in cui cantanti famosi si sfidano per beneficenza. Ha anche fatto un’apparizione come ospite al “Grande Fratello Vip.”

Nel 2022, Alberto Urso ha annunciato un nuovo progetto musicale emozionante: è diventato un membro del gruppo internazionale “The Tenors.” Con i suoi compagni, si è esibito in prestigiosi teatri come il Radio City Music Hall di New York e ha realizzato un tour negli Stati Uniti e in Canada nel 2023.

Vita Privata e Tatuaggi

Alberto Urso è noto per mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori, ma è stata confermata una relazione passata con Valentina Vernia, una ballerina con cui si è incontrato durante la sua partecipazione ad “Amici.”

Strumenti Musicali e Social Media

Alberto Urso è un musicista poliedrico, in grado di suonare diversi strumenti, tra cui il pianoforte, la batteria e il sassofono. È attivo sui social media, tra cui Facebook, Instagram e TikTok.

Canzoni Famose

Tra le sue canzoni più famose figurano “Cinema Paradiso,” “Amarsi è un miracolo” e “Indispensabile.”

L’Ingresso nei “The Tenors”

Alberto Urso è diventato un membro dei “The Tenors” nel 2022, portando la sua eccezionale voce tenorile in un contesto internazionale.

Alberto Urso è un artista talentuoso e versatile che continua a incantare il pubblico con la sua musica e il suo straordinario talento. La sua carriera è un esempio di successo nel mondo della musica italiana e internazionale.