Chi sono Igor, Edoardo e Dario figli di Peppino Di Capri

Peppino Di Capri ha avuto tre figli: Igor, Edoardo e Dario. Dario è il più noto per il suo successo nel mondo dello spettacolo. Igor è nato dalla relazione tra Peppino e la prima moglie, Roberta Stoppa. Dopo la loro separazione, Peppino incontrò Giuliana Gagliardi, che definì l’amore della sua vita. Da questa relazione sono nati altri due figli: Edoardo e Dario. Edoardo ha seguito le orme del padre ed è un musicista, mentre Dario è un attore, particolarmente popolare in Italia.

Peppino Di Capri è il padre di Igor, Edoardo e Dario.

Con la nascita del figlio Igor Faiella, il matrimonio di Roberta Stoppa con il cantante e modello era giunto al termine. Nel 2010, la Stoppa scriveva sul settimanale DiPiù: “Ti avevo informato della mia gravidanza e tu mi avevi semplicemente risposto che eri innamorato di un’altra. Questo ha mandato in frantumi il mio mondo e mi sono rifugiata a Milano, dove ho trascorso tutta la gravidanza senza vederti – all’epoca il divorzio non era nemmeno legale in Italia”. Ha poi aggiunto: “Non mi ha fatto piacere scoprire che Igor era il risultato di un tentativo di riconciliazione tra noi, quasi un errore di percorso”.

Edoardo, il primo dei due figli di Peppino nati dal secondo matrimonio con Giuliana Gagliardi Faiella, ha scelto di intraprendere una carriera nell’industria musicale come tastierista e chitarrista – una decisione che ha senza dubbio fatto piacere al padre.

Edoardo è nato nel 1971 e ha studiato negli Stati Uniti, precisamente a Boston, dove si è laureato all’Università della Musica. Evidentemente, la sua aspirazione era quella di avere successo in questo campo, cosa che è riuscito a fare visto che oggi è un musicista professionista. Attualmente risiede all’estero e si esibisce con la sua band, gli Achtung Babies, che è la cover band ufficiale del noto gruppo degli U2. Nel 2015 Edoardo Faiella si è sposato a Capri con Leila Augusto, alla presenza del fratello Dario e del fratellastro Igor. Successivamente, Peppino è diventato nonno con la nascita di Azzurra.

Dario Castiglio, meglio conosciuto con il suo pseudonimo, è un giovane e promettente attore, figlio del celebre Peppino Di Capri e di Giuliana Gagliardi. Nell’agosto 2017 è diventato padre del figlio Joseph, nato dalla relazione con la compagna svizzera Mousse Jaquier. Nato a Napoli l’8 maggio 1986, sembra che il suo sogno fosse quello di avere successo nel mondo dello spettacolo e del cinema.