Chi sono la moglie Stella e il figlio Andrea di Maurizio Vandelli

Oggi, il celebre artista e amato membro dell’Equipe 84, Maurizio Vandelli, arricchirà la puntata di Oggi è un altro giorno con la sua presenza! Sintonizzatevi per ascoltare l’avvincente storia del cantante, che condividerà il suo incredibile percorso professionale e alcuni aspetti della sua vita privata. Sapevate che è sposato con Stella e ha un figlio di nome Andrea? Non perdete l’occasione di conoscere meglio quest’uomo straordinario!

Vandelli è una figura rinomata della musica italiana, anche se poco si sa della sua vita privata a causa della sua preferenza per la privacy. Tuttavia, una cosa è certa: ha avuto una relazione sentimentale con Stella per molti anni e hanno un figlio, Andrea, nato nel 1998. I due hanno condiviso non solo la loro vita privata, ma anche il lavoro: Stella è stata infatti manager di Vandelli. Sembra che la loro storia sia iniziata con il lavoro e poi sia sbocciato l’amore.