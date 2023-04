Chi sono le 4 vittime dell’incidente di Pasqua ad Asti: tutte tra i 23 e 36 anni d’età

Quattro giovani vittime dell’incidente nella serata di Pasqua a Ponte verde, Nizza Monferrato, sulla strada del Turchino che unisce la Liguria al sud del Piemonte: Ayoub Chennouf Ech, 23 anni, Zlato Stoilovski, 33 anni, Andrei Kit Anovski, 31 anni e Vlako Iliev, 36 anni.

Tutte le vittime avevano meno di 40 anni e sono state coinvolte in un incidente stradale lungo la statale tra Nizza Monferrato e Costigliole. Un giovane di 23 anni di Asti, che viaggiava da solo nella sua auto, si è scontrato frontalmente con un’altra vettura con a bordo tre trentenni di origine macedone, residenti in zona. Nessuno di loro è sopravvissuto.

Il 23enne, Ayoub Chennouf Ech, era di origine marocchina e portiere della squadra di calcio del Don Bosco. La società, insieme all’allenatore Marco Patti e ai membri della prima squadra, ha avviato una raccolta fondi per supportare la famiglia del ragazzo.

Nell’auto opposta, una BMW, viaggiavano Zlato Stoilovski, 33 anni, Andrei Kit Anovski, 31 anni e Vlako Iliev, 36 anni. Tutti e quattro sono morti sul colpo. “Non ci sono parole”, ha scritto l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi sui social, “La Pasqua è terminata nel peggiore dei modi”.

Le indagini delle forze dell’ordine sono in corso per determinare la dinamica dell’incidente. L’incidente è avvenuto in una curva dopo un rettilineo, dove in passato si erano già verificati eventi simili.

Lo scontro tra le due auto è avvenuto intorno alle 22 di domenica 9 aprile. I soccorritori si sono precipitati a Ponte verde, Nizza Monferrato, lungo la strada del Turchino che collega la Liguria al sud del Piemonte, ma hanno trovato le macchine quasi completamente distrutte. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei giovani coinvolti.