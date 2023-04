Chi sono Mattia e Sofia figli di Federica Panicucci? Età, padre e vita privata

Chi sono i due meravigliosi figli della presentatrice Federica Panicucci? Sono chiamati Sofia e Mattia e sono molto legati alla madre!

Sofia e Mattia sono nati dall’unione tra Panicucci e l’ex coniuge Mario Fargetta e rappresentano la gioia più grande nella vita della presentatrice. Raramente compaiono sul profilo Instagram di Panicucci, che è sempre attenta a proteggerli dall’attenzione e dalla curiosità, a volte eccessiva, dei media.

I figli di Federica Panicucci: stupendi!

Sofia è la figlia più grande e ha 17 anni. Mattia, invece, è di due anni più giovane. Entrambi stanno vivendo il difficile periodo dell’adolescenza, che deve essere ancora più complicato considerando che entrambi i loro genitori sono celebrità nel mondo dello spettacolo (soprattutto Panicucci). Con la madre, in particolare, i due ragazzi hanno un rapporto molto positivo e lei, a sua volta, cerca sempre di proteggerli, tenendoli lontani dal clamore mediatico.

Entrambi, infatti, non sembrano interessati (almeno per ora) a entrare nel mondo dello spettacolo, e ciò probabilmente ha rassicurato Panicucci. La vita delle celebrità è costantemente sotto il controllo dei media e della stampa, e spesso le star cercano di indirizzare i propri figli verso percorsi professionali diversi che offrono maggiore libertà.

Chi sono Mattia e Sofia

Sebbene sia Sofia che Mattia preferiscano stare lontani dai social network per evitare esposizioni mediatiche indesiderate, in alcune occasioni Federica ha deciso di condividere foto dei figli sul web. Queste occasioni particolari sono stati i loro compleanni, ma nelle foto condivise, è importante sottolinearlo, i volti dei ragazzi non sono visibili. Sono stati fotografati, intenzionalmente, di spalle.

Comunque, dalle foto pubblicate online è possibile notare alcuni dettagli di Sofia e Mattia, a cominciare dal fatto che entrambi sembrano aver ereditato la bellezza della madre. In particolare, la giovane Sofia, che nella foto condivisa sul profilo Instagram di Panicucci mostra una fitta e lunghissima chioma di capelli ricci, elegantemente intrecciati sulla nuca in un half up-do di gusto rinascimentale.

Sembra che la giovane abbia ereditato anche lo stile e la classe di Panicucci. Ha infatti indossato per l’occasione un abito bicolore bianco e nero molto raffinato ed elegante. Lo stile di Mattia è decisamente più casual e meno sofisticato, poiché nella foto condivisa dalla madre indossa una semplice maglietta nera a mezze maniche e una catenina argentata al collo.

Nonostante la fine del loro matrimonio, Federica e Fargetta sembrano aver mantenuto buoni rapporti anche per il bene dei figli. Il loro amore, dopotutto, è durato quasi 20 anni, e il rispetto e l’ammirazione reciproci devono essere rimasti intatti. Si sono sposati nel lontano 1996 e hanno divorziato nel 2015.