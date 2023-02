Chi sono Modà? Componenti, canzone “Lasciami” Sanremo 2023

La rinomata band, formatasi nei primi anni 2000, si appresta a fare la sua quarta apparizione al Festival di Sanremo.

Formatisi nel 2002 a Milano, i Modà sono un gruppo musicale italiano che prende il nome da una discoteca di Erba, in Lombardia. Si esibiranno a Sanremo 2023 con il brano “Lasciami”, non è la loro prima volta all’Ariston, avendo partecipato nel 2005 con il brano “Riesci a innamorarmi”.

Il gruppo e il successo

I Modà si sono formati nel 2002, la band è composta da Kekko Silvestri, voce e pianoforte; Enrico Zapparoli, chitarra; Diego Arrigoni, chitarra; Stefano Forcella, basso; e Claudio Dirani, batteria. Il gruppo ha pubblicato il suo primo EP nel 2003, contenente sei brani. Dopo essersi esibiti in vari locali, vengono notati da un direttore artistico che li invita a partecipare al programma di Rai 1 “Con tutto il cuore”. La loro canzone “Ti amo veramente” è stata un successo di pubblico e ha conquistato il pubblico.

Nel 2005 hanno raggiunto il successo a Sanremo con “Riesci a Innamorarmi”, seguito dall’uscita dell’album “Viva i Romantici” nel 2011. Nello stesso anno tornano a Sanremo con il duetto “Arriverà” con Emma, piazzandosi al secondo posto. Nel 2013 hanno raggiunto il terzo posto a Sanremo con “Se si può non morire”. Successivamente sono stati pubblicati altri due album: “Passione maledetta” (2015) e, dopo una pausa, “Testa o croce” (2019).

Kekko Silvestri, meglio conosciuto con il nome d’arte Modà, è un noto cantautore italiano. È molto apprezzato per la sua vita personale e privata e per la sua famiglia.

Francesco Silvestri, noto anche come Kekko, è nato a Milano il 17 febbraio 1978, ma è cresciuto a Sant’Antimo (Napoli). Imparentato con Daniele Silvestri, ha origini meridionali: il padre è napoletano e la madre calabrese. Lui e la moglie Laura stanno insieme da 18 anni e preferiscono tenere la loro relazione lontana dagli occhi del pubblico. La coppia ha dato il benvenuto alla figlia Gioia nel 2011 e si è unita ufficialmente in una cerimonia privata in Sardegna.

