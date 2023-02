Chi sono Nancy Brilli, Federica Lorrai, Margherita Romano moglie di Massimo Ghini

Sebbene ci tenga particolarmente a preservare la sua privacy dai riflettori, la vita sentimentale di Massimo Ghini è stata tutt’altro che perfetta. Infatti, l’attore è stato sposato tre volte, oltre ad aver avuto una storia d’amore non andata a buon fine con Sabrina Ferilli.

Si può quindi dire che provenga da una vera e propria famiglia allargata (ha avuto ben quattro figli), che cerca di gestire nonostante qualche difficoltà dovuta ai numerosi impegni di lavoro. È un’esperienza che ha vissuto in prima persona anche con i suoi genitori: “Vengo da una famiglia allargata, che oggi è così cool, ma quando ero bambino era una tragedia”, ha detto in un’intervista a “Vanity Fair”. “I miei genitori si sono lasciati nel 1957, per le giustificazioni a scuola dovevamo fare una firma falsa di mio padre, se si scopriva che erano separati diventavo una peste. Ero il figlio dei sensi di colpa, ricordo momenti di grande pianto”.

Chi sono le tre mogli di Massimo Ghini? Nancy, Federica e Margherita sono tutte sposate con Massimo Ghini.

Tra le donne che hanno avuto relazioni con Massimo Ghini in passato c’è Sabrina Ferilli. In seguito si è legato a un’altra collega, Nancy Brilli, che è stata sua moglie dal 1987 al 1990. I due sono stati travolti da una grande passione ed erano convinti che sarebbe durata tutta la vita. Ma, come lei lasciava intendere, la loro relazione sarebbe finita a causa delle numerose infedeltà di lui (lei lo definiva un “uomo generoso”). Tuttavia, i due riuscirono a rimanere in buoni rapporti e persino a lavorare insieme.

Ghini è stato sposato con Federica Lorrai dal 1992 al 1995 e nel 1994 hanno avuto due gemelli. Tuttavia, la loro separazione non è stata particolarmente amichevole: Ghini l’avrebbe denunciata per estorsione.

Ero decisamente più innamorato della mia attuale moglie, Margherita Romano, quando le ho giurato amore eterno nel 2002. Con lei ho anche due figli, Margherita e Leonardo. Per quanto riguarda la separazione dalla mia seconda moglie, ho dovuto lottare per andarmene di casa quando i bambini avevano solo 10 mesi. Poi ho sposato un’altra donna, che era una costumista e l’ex fidanzata di un mio amico. Ha scelto di lasciare il suo lavoro per essere più presente in famiglia”, ha raccontato l’attore.