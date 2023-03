Chi sono Olivier François e Alexandre marito e figlio Arianna Bergamaschi

Chi è Olivier François?

Arianna Bergamaschi, cantante italiana, ha avuto una notevole carriera di successi, essendosi esibita per Hilary Clinton e avendo incontrato Bono Vox degli U2. La sua vita privata è altrettanto ricca di successi, visto che è felicemente sposata con il manager Olivier François.

La storia d’amore della coppia è stata raccontata da Arianna in un’intervista con Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, dove ha ricordato con affetto il francese che sua madre le ha insegnato da bambina. Ha descritto il momento del loro incontro come un amore a prima vista e ha espresso la sua gratitudine per il bellissimo legame che condividono.

Arianna Bergamaschi e Olivier François si sono uniti in matrimonio nella romantica città di Venezia! Un’unione bellissima che sarà sicuramente piena di amore e gioia per gli anni a venire!

Arianna Bergamaschi e Olivier François erano pieni d’amore quando hanno dato il benvenuto al mondo al loro bellissimo bambino, Alexandre. Questo nome è stato scelto dalla stessa cantante come omaggio al padre Alessandro e a Enea Fiorucci, che le hanno fatto conoscere il marito.

Dopo sette anni di fidanzamento, la coppia si è unita in matrimonio nel 2014 nella romantica città di Venezia. La cerimonia si è svolta a Ca’ Farsetti e la festa sul Canal Grande, che Arianna ha notato avere tre cuori sotto di sé, a simboleggiare il loro passaggio da due a tre. La voce di molte sigle Disney ha condiviso il suo pensiero sull’amore, dicendo che “qualcuno dice che l’amore della vita è quello che scegli coraggiosamente ogni giorno, sempre e nonostante tutto. Questo è quello che faccio ogni giorno… ma non c’è bisogno di avere coraggio quando ci si sente la donna più fortunata del mondo!”. L’amore di Arianna e Olivier era davvero una cosa bella da vedere.