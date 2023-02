Chi sono Omar e Otis, i figli di Orietta Berti e Osvaldo Paterlini?

Orietta Berti e suo marito Osvaldo sono sposati da molti anni e hanno due figli di nome Otis e Omar. La famiglia non è mai stata sulla bocca di tutti o sulle pagine del gossip. Conosciamo meglio i figli e la loro vita privata.

Orietta Berti e la sua storia d’amore con Osvaldo sono una storia ispirata di amore duraturo. La coppia si è conosciuta all’inizio degli anni Cinquanta ed è stata sposata per oltre 60 anni, fino alla morte di Osvaldo nel 2016. Hanno avuto tre figli insieme e sono rimasti devoti l’uno all’altro per tutta la vita. La loro storia d’amore ci ricorda che il vero amore può durare tutta la vita.

Orietta Berti ha 79 anni e non li dimostra affatto. Ha avuto una carriera di grande successo nella storia della musica italiana e le sue canzoni hanno fatto innamorare molti giovani. Da 56 anni è sposata con il “suo Osvaldo”, dal quale ha avuto due figli, Otis e Omar.

La Berti e l’intervistatore si sono incontrati per la prima volta nel 1964 durante un festival a Montecchio Emilia. Berti aveva raccontato all’intervistatore che, mangiando gnocco fritto e culatello, avevano iniziato a parlare e che, dopo essersi conosciuti, non si erano più lasciati.

Orietta aveva da poco perso il padre e alcuni amici l’avevano convinta a uscire per distrarsi. Mentre usciva, vide un ragazzo silenzioso e magro che non raccontava barzellette e non si metteva in mostra come gli altri. Preferiva stare in un angolo ed essere discreto.

La nonna le aveva consigliato di lasciarlo perché un tempo si preferiva che un uomo fosse in carne e ossa, ma per fortuna lei non le diede mai retta. Orietta era molto giovane quando divenne famosa e sua madre le disse che solo se Osvaldo l’avesse sposata avrebbe potuto accompagnarla in giro per il mondo.

Osvaldo accettò di accompagnare la sua amata, ormai ottantenne, alle esibizioni e alle registrazioni e, ancora oggi, dopo ogni esibizione trova sempre un mazzo di rose per lei. Nonostante siano passati molti anni, i due sembrano più innamorati che mai.

La coppia ha due figli, Omar e Otis, e tutti in famiglia hanno un nome con l’iniziale O. Cosa sappiamo dei due eredi? Ecco cosa abbiamo scoperto.

Chi sono Omar e Otis, i figli di Orietta Berti e Osvaldo Paterlini?

Nel 1967 Orietta Berti ha sposato Osvaldo Paterlini e insieme hanno avuto due figli, Omar (nato nel 1975) e Otis (nato nel 1980). La famiglia Paterlini ha sempre vissuto in Emilia Romagna, precisamente a Montecchio.

Sappiamo che Omar è nato il 3 agosto ed è il secondogenito. Il figlio minore è sposato con una donna di nome Lia Chiari e pare sia uno psicologo che lavora come assistente sociale presso il tribunale di Parma. Nel 2019 è nata una nipotina da Orietta e Osvaldo, di nome Olivia.

Entrambi i figli della coppia sono laureati e la cantante ha ammesso di essere molto orgogliosa di loro. Omar ha deciso di seguire le orme della madre e suona la chitarra in una band. Tuttavia, non ama il mondo dello spettacolo. Otis, invece, ha fatto tutt’altro nella vita: giocatore di basket.