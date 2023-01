Chi sono Renato De Angelis e Caterina, ex compagno e figlia Margherita Buy

Renato De Angelis e Caterina, l’amata figlia di Margherita Buy, una delle attrici più famose del cinema italiano, sono stati una coppia incredibile per 16 anni. Il loro incontro nel 1996 ha cambiato per sempre le loro vite ed è stato un incredibile viaggio d’amore appassionato che è culminato con la nascita della loro figlia, Caterina, nel 2001. Purtroppo la loro relazione è terminata nel 2012, ma l’amore che hanno condiviso rimarrà per sempre. In una recente intervista, Margherita ha rivelato di non riuscire più a provare lo stesso tipo di amore che provava per Renato.

Nato il 7 marzo 1952 a Salerno, Renato De Angelis è un appassionato oncologo e primario dell’Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma. Dopo essersi laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Roma “La Sapienza” con il massimo dei voti, si è dedicato allo studio della Chirurgia dell’Apparato Digerente, dell’Urologia e della Chirurgia Generale. Renato è il secondo grande amore di Buy e la sua dedizione al mestiere è innegabile.

Renato De Angelis, l’amato oncologo della talentuosa attrice italiana Margherita Buy, ha un curriculum impressionante e degno di nota. Nonostante la separazione dopo 16 anni d’amore e la nascita della figlia Carolina, Renato e Margherita sono rimasti in ottimi rapporti. Questa decisione è senza dubbio frutto della loro maturità e del desiderio di non far pesare a Carolina la fine della loro relazione. Margherita ha detto di Carolina: “Ho sempre voluto essere molto presente, e se ho fatto dei sacrifici professionali per stare di più con lei, non li ho vissuti come tali”. Questo dimostra la passione e la devozione che Margherita nutre per la figlia.

Come madre, Buy ha espresso di essere una mamma premurosa, ma troppo indulgente: “Ho cercato di porre dei limiti, ma poi non riesco a mantenerli, sono troppo gentile… Ci sono ragazze che sono abili a farsi adorare. Capaci di rendersi attraenti e di lasciarsi desiderare. È un dono e io non ce l’ho”. In definitiva, la presenza della figlia le ha permesso di migliorare se stessa, come ha rivelato a Io Donna: “Sicuramente grazie a lei ho più rispetto per me stessa e mi prendo più cura di me. Devo essere un modello per lei. Voglio che mi veda come una madre attiva, che si mantiene in salute. Sentirsi utile è una bella sensazione, mi fa tornare giovane”.