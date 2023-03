Chi sono Rosanna e Walter figli di Lucia Zagaria e Lino Banfi?

Figli di Lucia Zagaria e Lino Banfi

Tra i due figli di Lino Banfi e sua moglie Lucia, Rosanna è indubbiamente la più celebre, avendo recitato spesso al fianco del padre, sia nel cinema che in televisione. Alcuni dei suoi film includono “Il vigile urbano”, “Un medico in famiglia”, “Angelo il custode”, “Raccontami una storia” e “Il padre delle spose”.

Nata a Canosa di Puglia il 10 aprile 1963, Rosanna è sposata dal 1992 con l’attore Fabio Leoni, anche sceneggiatore. La coppia ha due figli, Virginia, 27 anni, e Pietro, 23 anni. Quest’anno festeggiano il loro 30esimo anniversario di matrimonio, un amore solido e duraturo.

Nel 2009, Rosanna è stata operata per un tumore al seno e ha dovuto affrontare la chemioterapia. Da allora è diventata testimonial per la prevenzione di queste malattie. È stata lei stessa, insieme a suo padre Lino Banfi, a raccontare la sua storia durante un’intervista al programma “La Vita in Diretta”. “Ho affrontato la malattia ed ho vinto io”, ha affermato Rosanna.

Rosanna Banfi ha partecipato a “Ballando con le stelle”, il popolare programma televisivo di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Dopo essere stata ballerina per una notte nella stagione precedente insieme a suo padre, quest’anno è diventata una concorrente a tempo pieno. Ha danzato con Simone Casula, nuovo insegnante del gruppo.

Walter Zagaria

Nato il 23 gennaio 1968, Walter Zagaria ha 55 anni. Ha lavorato come produttore esecutivo e assistente alla regia. Ha recitato in un ruolo nel film “I sogni nel mirino”.

Non si sa se Walter abbia una relazione sentimentale o abbia avuto figli. Attualmente risiede a Roma ed è molto legato alla sua famiglia.

Oggi, Walter e sua sorella Rosanna gestiscono l’Orecchietteria Banfi, situata nel quartiere Prati a Roma, vicino al Palazzaccio. Anche Fabio Leoni e sua figlia Virginia lavorano nel ristorante, insieme al marito di Virginia, Gianluca. I piatti del menù sono dedicati alla carriera di Lino Banfi, con riferimenti ai suoi film.