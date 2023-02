Chi sono Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani di Belve? Eterobasiche

Chi sono le due ragazze del progetto Eterobasico? Si chiamano Valeria e Maria Chiara, ma cos’altro sappiamo di loro?

Le Eterobasiche sono due ragazze, Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, che hanno creato una pagina, diventata ormai popolarissima su Instagram, con lo scopo di imitare i ragazzi italiani etero, romani nello specifico. Il progetto Eterobasiche avrà spazio anche sul piccolo schermo: Valeria e Maria, infatti, faranno parte del programma Belve, di Francesca Fagnani.

Ma cos’altro sappiamo di loro?

Le creatrici di Eterobasiche, Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, sono maggiorenni.

Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, le creatrici di Eterobasiche, hanno entrambe 25 anni e sono di Roma. Sono due giovani donne appassionate di moda e hanno creato una linea di abbigliamento unica e di stile.

Il lavoro

Valeria è laureata in Design ed è anche direttore artistico della piattaforma Generazione. Qui ha incontrato Maria Chiara, che è la vicedirettrice del progetto. Maria Chiara è laureata in Filosofia e sta concludendo un master in Media Entertainment. In passato ha vissuto a Bergen, in Norvegia.

Sociale

Il progetto Eterobasiche è iniziato per gioco: Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani hanno guadagnato rapidamente 65mila follower su Instagram imitando ragazzi romani etero. Poi hanno iniziato a postare anche su TikTok. In un’intervista a Mashable.com, Maria Chiara ha dichiarato:

Era solo uno scherzo, uno scherzo! Il fatto è che noi siamo i maschi etero di base del gruppo. Valeria era venuta a casa mia in campagna, in un paesino sperduto pieno di anziani… Insomma, tutti i nostri amici stavano a Ibiza e Formentera, e noi stavamo lì. Vi sembra giusto? Abbiamo iniziato a imitare i maschi e a prenderci in giro a vicenda. Erano scherzi tra di noi, non doveva essere un video. Ci siamo persino tolte il trucco… L’abbiamo girato ad agosto e pubblicato a ottobre, perché rivendendolo abbiamo detto: “Bene, modifichiamolo e mettiamolo su TikTok…”. Volevamo tenerlo ancora lì, come fanno molti dei nostri amici. Ma a un certo punto sono arrivate tutte queste notifiche… Valeria mi ha detto di andare a controllare. Ed effettivamente il video era diventato virale e tutti ne chiedevano di più.

Nei video di Heterobasic, Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani imitano i loro alter ego maschili in situazioni prettamente maschili: ad esempio, si ritrovano allo stadio, a guidare, a giocare ai videogiochi, e così via. Ricreano uno stereotipo perfetto, a volte stucchevole.