Chiara Ferragni e Fedez dopo la crisi spunta il sereno

Sembra che tra Chiara Ferragni e Fedez sia tornata l’armonia, almeno stando a quanto si può dedurre dalle loro storie e foto su Instagram. Recentemente, hanno condiviso momenti di dolcezza domestica e di affetto familiare che avevamo iniziato a temere assenti.

Durante l’ultimo weekend, trascorso in un incantevole relais nel Monferrato, sembravano essere tornati ai vecchi tempi. Le immagini sorridenti e i baci scambiati al parco con i loro bambini, Leone e Vittoria, dimostrano che stanno facendo del loro meglio per superare un periodo complicato.

In uno degli ultimi post di Chiara, l’influencer ha condiviso alcune esperienze molto intime: la paura di deludere al Festival di Sanremo, la sofferenza per l’odio gratuito ricevuto e la difficoltà di affrontare problemi familiari più grandi di lei. Ha anche parlato della responsabilità di essere moglie, madre e imprenditrice, sottolineando che mostrarsi forte è spesso una necessità più che una scelta.

Queste parole possono sembrare anche una richiesta di aiuto, che è il primo passo per cambiare una situazione difficile. Il secondo passo è lasciarsi aiutare e cercare di semplificare pensieri e preoccupazioni. Vedere Chiara e Fedez al luna park con Leone e Vittoria, divertirsi insieme e gioire per la felicità dei loro bambini, è sicuramente un segno positivo per il loro futuro, indipendentemente da ciò che è accaduto.