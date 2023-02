Chiara Ferragni significato nascosto dietro le frasi stampate sul vestoto. Scopriamo insieme cosa c’è scritto

La 73ª edizione del Festival di Sanremo 2023 è finalmente arrivata! Martedì 7 gennaio si è aperto il sipario su cinque giorni di musica gioiosa nella splendida città ligure. Si tratta di uno spettacolo speciale, perché viene trasmesso in tutte le case d’Italia, grazie alla Rai. E, per renderlo ancora più speciale, abbiamo il fantastico Gianni Morandi come co-conduttore d’eccezione: da concorrente a co-conduttore, che viaggio incredibile! Per non parlare della splendida Chiara Ferragni e dei suoi splendidi abiti sul palco di Sanremo. Prepariamoci a uno spettacolo incredibile!

Con ben 28 milioni di follower su Instagram, l’imprenditrice e influencer ha voluto fare una dichiarazione forte con il suo abbigliamento. Non solo la sua dichiarazione di moda è stata sorprendente, ma Chiara Ferragni l’ha anche usata per esprimere un forte messaggio sociale sul palco di Sanremo. Il suo primo abito, indossato per l’apertura del Festival di Sanremo, è stato un omaggio alle donne di tutto il mondo. Questo abito iconico, che ha dato il via alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, è stato il risultato di una conversazione tra la Ferragni, Maria Grazia Chiuri, direttore artistico di Dior, Rachele Regini e Fulvia Carnevale del duo artistico Claire Fontaine. Con passione, la Ferragni ha cercato di usare la sua piattaforma per dare potere alle donne di tutto il mondo.

Lo splendido abito di Chiara Ferragni a Sanremo 2023, con insulti di Instagram ricamati con passione su un bellissimo peplo bianco, era davvero uno spettacolo da vedere!

Lo splendido abito a corolla in seta nera di Chiara Ferragni è stato un bellissimo omaggio alla tradizione Dior, e la stola-manifesto ricamata con le potenti parole “Think Free”, tratte dall’opera di Claire Fontaine, è stata un’aggiunta davvero stimolante. Il suo secondo abito, lo Shameless Dress, era un’accattivante creazione in tulle color carne con ricami trompe l’oeil che riproducevano il suo corpo: un ensemble assolutamente mozzafiato!

Chiara Ferragni ha fatto una dichiarazione appassionata sul palco di Sanremo 2023 con il suo terzo abito, mostrando frasi misogine e sessiste di cui è stata vittima sui suoi profili social. Le perle nere ricamate rappresentano le vere offese che gli haters le rivolgono ogni giorno in risposta alle sue foto. La Ferragni e Fabio Maria Damato hanno condiviso un post in cui esprimono il loro sdegno per l’odio e le critiche subite per il suo essere madre e donna.

Le foto di Chiara Ferragni su Instagram sono oggetto di commenti odiosi ogni giorno, ma lei si rifiuta di essere messa a tacere. Maria Grazia Chiuri ha avuto la brillante idea di trasformare queste parole offensive in una dichiarazione di forza, ricamandole con perle nere su un peplo bianco. Questo atto di sfida serve a ricordare che Chiara non si lascerà sconfiggere dal disprezzo che deve affrontare.