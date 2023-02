Chiara Francini marito e figli: chi è l’ex calciatore

Non c’è dubbio che Chiara Francini sia una persona riservata. Raramente parla della sua vita privata in pubblico. Tuttavia, sappiamo che ha una relazione con un ex calciatore. E ha parlato dei suoi figli in diverse occasioni.

Chiara Francini è una grande protagonista della quarta serata del Festival di Sanremo 2023. È un volto amato e molto famoso dello spettacolo italiano, con una lunga e solida carriera. L’attrice ha una relazione con Frederic Lundqvist da oltre 15 anni, ma non hanno mai avuto figli. Nel corso di un’intervista rilasciata a Oggi, Chiara Francini è tornata sull’argomento figli, rivelando di aver provato ad avere un bambino, ma raccontando anche di non sapere se è davvero quello che vuole. Insomma, per Chiara Francini non ci sono ancora figli all’orizzonte, ma è un’eventualità da non escludere e un argomento che sta molto a cuore alla conduttrice.

Chiara Francini condivide la sua vita con Frederick Lundqvist da diversi anni. Lundqvist è un ex calciatore svedese di 42 anni, fidanzato con la Francini dal 2005. I due stanno insieme da quasi 20 anni, ma Lundqvist è sempre rimasto lontano dai riflettori, nonostante la grande notorietà della moglie.

Conosciamo alcune informazioni su Lundqvist solo attraverso alcune interviste di Chiara Francini. L’attrice fiorentina ha sempre pronunciato parole al miele per il suo compagno, non marito perché i due non hanno mai sentito il bisogno di sposarsi, ma vivono benissimo la loro vita anche senza matrimonio. Federico e Chiara sono due anime gemelle che hanno deciso di vivere la loro relazione lontano dai riflettori, facendo la spola tra la Svezia e l’Italia e apparendo solo in rare occasioni insieme pubblicamente o in qualche scatto social.