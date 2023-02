Chin sono Sandra Bonzi, Alice e Federico: moglie e figli di Claudio Bisio

Sandra Bonzi, moglie di Claudio Bisio, ricorda il loro primo incontro e quanto sia stato travolgente. “È stato travolgente perché…”.

Sandra Bonzi, Alice e Federico, sono la moglie e i figli del famoso comico Claudio Bisio. Il conduttore di Zelig batte da tempo per la sua dolce metà, che lavora come giornalista per prestigiose testate e aziende come La Repubblica, Mediaset, Sky e Disney Channel. Sandra e Claudio Bisio si sono incontrati per la prima volta a Milano nei primi anni Novanta. Lei, a questo proposito, ha descritto quel giorno come travolgente: “Ero un po’ brilla e lui mi venne a prendere al locale Stella Alpina. È stato molti anni fa. Diciamo che è stato travolgente”, ha raccontato la Bonzi. I dettagli più curiosi, però, riguardano il dopo e sono stati rivelati dallo stesso Claudio Bisio, che ha raccontato che Sandra ha vomitato nella Giulietta del padre.

Era bello: indossava il reggicalze. All’inizio era solo sesso. Poi è arrivato l’amore”, ha proseguito Bisio parlando del “colpo di fulmine” con la moglie Sandra. “Siamo molto legati anche se con tutti gli impegni che ha lei ci vediamo poco. Gelosia? No, non la provo, non ce l’ho nel DNA ed è una fortuna visto che mio marito è sempre circondato da belle donne che, tra l’altro, non sono solo belle ma anche intelligenti”, ha detto la moglie di Bisio.

Anche in amore, l’ingrediente segreto è l’ironia. Sandra Bonzi e Claudio Bisio lo sanno bene.

Non sappiamo molto della vita privata di Sandra Bonzi, ma sappiamo che ha un grande sorriso e un grande senso dell’umorismo, proprio come suo marito. Ha conquistato l’attore comico con la sua spontaneità fin dal loro primo incontro. La giornalista e l’attore hanno formato una coppia affiatata e hanno avuto due figli insieme. Anche se non si vedono spesso a causa dei loro impegni, sono ancora molto uniti.

I fan della coppia hanno apprezzato il romanzo “Doppiette miste – Autobiografia di coppia non autorizzata” perché descrive alcune delle difficoltà che Claudio e Sandra hanno incontrato nella loro relazione. Il tutto raccontato con ironia e uno stile accattivante.