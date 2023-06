Choc al parco giochi: Mamma fa una terribile scoperta sullo scivolo - Controcopertina

Un pomeriggio di divertimento si trasforma in tragedia

Un tragico evento si è verificato al parco giochi quando una mamma ha fatto una scoperta scioccante riguardante i suoi figli. Ciò che doveva essere un pomeriggio di spensieratezza e divertimento per i bambini si è trasformato in un incubo. Purtroppo, quando la mamma della coppia di fratellini si è accorta di quanto stava accadendo, era troppo tardi: “Siamo andati al parco molto presto, eravamo i primi e ho lasciato i piccoli giocare da soli”, ha raccontato la madre, ancora sconvolta. I suoi due figli, una volta saliti sullo scivolo, hanno subito gravi lesioni cutanee, tra bolle e vesciche. La mamma aveva notato del liquido sul fondo degli scivoli, ma pensava che fosse semplicemente acqua piovana.

Un incidente inimmaginabile in un luogo di divertimento per bambini

La terribile tragedia si è verificata presso un parco giochi in una cittadina del Massachusetts, negli Stati Uniti. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che in un luogo dedicato al divertimento dei bambini qualcuno potesse deliberatamente versare un liquido corrosivo sui giochi che entrano in contatto diretto con i piccoli visitatori. Tuttavia, sembra che tutto possa accadere. Dopo aver giocato sullo scivolo, i due bambini hanno iniziato a sentire fastidi sulla pelle fino a quando non sono comparse vere e proprie lesioni cutanee.

La terribile scoperta e l’identificazione del liquido corrosivo

“Il mio bambino di un anno ha cominciato a piangere. È stato allora che ho capito che quel liquido non era acqua”, ha riferito la mamma. Solo in seguito si è scoperto che il liquido in questione era acido muriatico, una sostanza utilizzata come disinfettante per piscine. Dopo l’incidente, le autorità hanno trovato numerosi flaconi di acido conservati in modo appropriato nella sala pompe della struttura. Purtroppo, i due bambini hanno riportato gravi ustioni con bolle e vesciche sul loro corpo.

Le indagini e la preoccupazione della comunità

Dopo l’intervento dei soccorsi, le autorità hanno aperto un’indagine per identificare l’autore di questo gesto orribile. Qualcuno sembra aver deliberatamente versato la sostanza corrosiva sui giochi del parco giochi frequentati dai bambini. Le autorità stanno esaminando diverse ipotesi, inclusa l’intenzionalità dell’atto. Le ricerche sono in corso per approfondire il caso che ha suscitato allarme tra tutti i presenti, tra i pianti dei bambini e la preoccupazione della madre, Ashley Thielen, che è rimasta incredula nel scoprire che la pelle dei suoi figli era stata danneggiata dall’acido muriatico, una sostanza altamente tossica e pericolosa.

L’intervento delle autorità e la ricerca degli autori

Non appena la madre ha lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, i vigili del fuoco e le autorità locali. Secondo una nota diffusa dalle autorità, sono state fatte intense ricerche per accedere all’area interessata. Si sospetta che gli autori possano aver subito ustioni alle mani o alle braccia a causa dell’acido e che i loro vestiti possano mostrare segni di contatto con la sostanza corrosiva. Un grande sforzo è stato compiuto per risolvere questo grave incidente e individuare i responsabili.