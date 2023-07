Choc nell’ospedale italiano: donna travestita da medico sorpresa in un atto scandaloso

Una situazione incredibile si è verificata all’interno di un ospedale italiano, quando una donna si è travestita da medico e ha compiuto un gesto scioccante. È stata notata da un’infermiera del reparto, che ha subito intuito qualcosa di anomalo e ha chiamato le forze dell’ordine. La polizia è intervenuta sul posto e ha fatto una scoperta sorprendente una volta entrata nella stanza dell’ospedale.

Il travestimento e l’intento audace

La signora ha confessato agli agenti le sue intenzioni dopo essere stata sorpresa. Si era introdotta clandestinamente nell’ospedale e si era travestita da medico per evitare di attirare l’attenzione del personale sanitario. Successivamente, si è diretta verso un’area specifica della struttura e ha iniziato a compiere atti intimi con una delle persone ricoverate.

Uno scandalo in ospedale: donna travestita da medico per un incontro passionale

Nello specifico, l’uomo coinvolto era il marito della donna, ricoverato nel pronto soccorso dell’ospedale di Padova, nella cosiddetta zona verde. Approfittando del travestimento da medico, la donna è riuscita ad eludere la sorveglianza degli altri professionisti medici e ad accedere all’area dove si trovava il coniuge. Tuttavia, un’infermiera si è accorta, nella tarda serata del 13 luglio, della presenza sospetta della donna, che stava disturbando.

Possibili conseguenze giudiziarie

La donna, di 40 anni, aveva l’intenzione di consumare un rapporto sessuale con il marito, motivo per cui ha escogitato questa strana modalità per entrare nell’ospedale di Padova. La polizia l’ha intercettata mentre era coinvolta in attività intime con l’uomo, quasi completamente svestita. A causa del suo stato psicofisico alterato, è stata presa in custodia dagli agenti e portata in Questura per l’identificazione.

Il sito Leggo ha suggerito la possibilità di conseguenze legali per la donna. Potrebbe affrontare accuse di ricettazione, esercizio abusivo della professione per essersi travestita da medico e sostituzione di persona. Saranno sicuramente necessari ulteriori sviluppi nelle prossime giornate per fare chiarezza su questa situazione scandalosa.