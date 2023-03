Christian Vieri e Costanza Caracciolo rivelano la loro confidenza più personale

Christian Vieri e Costanza Caracciolo sono stati oggetto di grande interesse da parte dell’opinione pubblica, con conseguenti speculazioni su quale possa essere il segreto della coppia.

Christian Vieri e Costanza Caracciolo sono diventati di recente una delle coppie più chiacchierate grazie all’arrivo della figlia Isabel. I due hanno trascorso la quarantena insieme, come testimoniano i loro post su Instagram. In un’intervista rilasciata al noto settimanale “Chi”, la coppia ha raccontato come è nata la loro relazione.

La storia romantica di Christian Vieri e Costanza Caracciolo.

Dopo un’amicizia decennale, i due si sono innamorati e si sono sposati in gran segreto a Milano. Il momento del loro inaspettato legame è stato tre anni fa a Roma, come descritto dall’ex velina: “Quella notte è stata speciale perché eravamo solo noi due in tutta Roma. Eravamo indisturbati e abbiamo trascorso una serata molto romantica. Abbiamo parlato come non avevamo mai fatto prima. Avevo una percezione diversa di lui, ma ho scoperto un individuo meraviglioso, gentile e timido. Si è aperto con me e sento che nessuno lo conosce quanto me”.

È probabile che l’ex giocatore fosse interessato a Costanza fin dall’inizio: “Non è stato uno shock per me, perché conoscevo già il suo personaggio. Conoscevo la sua morale e potevo dire che era una persona rispettosa, cortese e gentile. Osservavo come si comportava e conoscevo i suoi modi di fare; avevo una certa simpatia per lei. Credo di essere stata la sorpresa, perché la gente non sa molto di me. Sono un enigma, perché vado e vengo senza lasciare molte tracce”.