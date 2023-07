Clamorosa decisione della Rai: No definitivo al noto conduttore

La Rai continua a vivere momenti di incertezza e, questa volta, è saltata la trattativa per l’arrivo di un famoso conduttore. Ci si aspettava che fossero solo questioni di dettagli da sistemare, ma la negoziazione si è improvvisamente interrotta. Il nome di grande peso avrebbe dovuto sostituire Bianca Berlinguer, che ha fatto il suo passaggio a Mediaset scatenando molte polemiche. Sul caso della giornalista e conduttrice si è espresso Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, durante una conferenza stampa alla presentazione dei palinsesti Rai 2023-2024 presso il Centro di produzione di Napoli. Ha dichiarato: “Ho incontrato Bianca Berlinguer lo scorso sabato e mi ha fatto presente che da tempo si sentiva un po’ a disagio”.

Inoltre, ha aggiunto: “Non voleva continuare con la trasmissione settimanale del martedì, ma avrebbe preferito un programma quotidiano. In questo momento non era possibile apportare modifiche o concedere la richiesta, quindi con dispiacere, ma anche con un rapporto cordiale tra me e lei, Bianca ha deciso di intraprendere un nuovo percorso nella sua vita e nella sua carriera”.

Rai: Peter Gomez non sarà il sostituto di Bianca Berlinguer

Contrariamente alle aspettative, Peter Gomez non prenderà il posto di Bianca Berlinguer. Secondo quanto riportato da Tvblog.it, “l’attuale direttore del Fatto Quotidiano online non è nei piani dei dirigenti Rai per la nuova serata del martedì su Rai3”. Tutte le indiscrezioni giornalistiche legate a questo nome sono quindi cadute. Inoltre, si sottolinea che queste indiscrezioni collegavano Gomez al Movimento 5 Stelle, che avrebbe spinto per la sua presenza nella serata del martedì su Rai3. Tuttavia, la Rai non la pensa allo stesso modo.

TvBlog esclude anche il ritorno in Rai di Michele Santoro e Massimo Giletti, suggerendo che potrebbero fare il loro rientro nella prossima stagione televisiva su Rai Uno con una versione riveduta e corretta di “L’Arena”. Il nome del sostituto di Berlinguer dovrebbe essere finalmente annunciato il prossimo martedì 25 luglio in occasione del Consiglio di Amministrazione.

Ci sono ancora molti nomi in lizza, come Roberta Giandotti, Luisella Costamagna e Manuela Moreno. Nelle prossime ore avremo una visione più chiara di come si svilupperanno le cose. Nel frattempo, il pubblico di Rai 3 aspetta e spera, soprattutto, di non rimanere troppo deluso.