Claudia Gerini era stata fidanzata con Gianni Boncompagni? La verità

Nonostante il grande divario di età, l’intesa tra Gianni Boncompagni e Claudia Gerini è stata innegabile quando si sono incontrati per la prima volta sul set dello spettacolo “Primadonna”, ideato e diretto dal Pigmalione. Nonostante Gianni abbia 58 anni e Claudia solo 18, i due sono stati attratti l’uno dall’altra e alla fine hanno iniziato una relazione.

Nonostante i quarant’anni di differenza d’età tra Claudia Gerini e Gianni Boncompagni, l’attrice ha affermato che la loro relazione non è mai stata un problema. Ha dichiarato: “Dal punto di vista di un estraneo, può sembrare un’unione difficile. Gianni mi ricordava spesso che eravamo due pazzi. Tuttavia, posso assicurare che, nonostante la differenza di età, era un rapporto paritario”.

Posso assicurare che non c’è stata corruzione, non ho ricevuto nulla in cambio delle mie azioni”, ha dichiarato ai giornalisti di Oggi. Ben diverso, invece, il rapporto con Carlo Verdone. “Abbiamo praticamente vissuto insieme per due anni.

Nonostante fossimo molto amici e ci fidassimo l’uno dell’altro, la nostra attrazione reciproca ha causato una frattura tra noi. Lui era in una fase della sua vita in cui preferiva stare al chiuso, mentre io, a 25 anni, ero molto più uno spirito selvaggio. Come ho detto a Verdone, ero un fuoco d’artificio.

Gianni Boncompagni è noto per i suoi notevoli successi come conduttore radiofonico, paroliere, autore televisivo, compositore e regista televisivo, nonché per le sue appassionate storie d’amore. Dalla relazione con Raffaella Carrà a quella con Claudia Gerini alla tenera età di 18 anni, la sua è stata sicuramente una vita emozionante.

L’attrice ha descritto in modo eloquente l’incredibile talento della star televisiva, sottolineando che il loro rapporto si è trasformato da professionale in un rapporto d’amore e non solo di lavoro, dato che raramente hanno collaborato insieme.

Gianni mi ha sempre incoraggiato a fare televisione, sostenendo che potevo fare tutto. Poiché io volevo dedicarmi al cinema, lui mi ha sostenuto e siamo rimasti molto amici. Mi ha insegnato molto sulla vita e gli sarò sempre grato per la sua guida.