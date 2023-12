Claudia Gerini, l’acclamata attrice italiana, si prepara a rilasciare il suo libro “Se chiudo gli occhi” il prossimo 2 maggio. Tuttavia, il settimanale Gente ha già fornito alcune interessanti indiscrezioni, mettendo sotto i riflettori il dietro le quinte di un flirt con il collega Carlo Verdone. Claudia Gerini svela i dettagli di quella che Verdone aveva sperato fosse una “storia seria.” L’attrice lo fa senza passare inosservata, condividendo anche il suo pensiero riguardo alle app di incontri, attraverso le quali spera di trovare l’uomo della sua vita.

Dopo aver lavorato insieme sul set di “Sono pazzo di Iris Blond,” è emersa una certa chimica tra i due attori. Sebbene la relazione non fosse un segreto, i dettagli erano rimasti avvolti nel mistero. Tuttavia, il suo imminente libro getta nuova luce su questi eventi. “Non era una storia vera e propria,” rivela Gerini. In quel momento, l’attrice sembrava rispecchiare l’atteggiamento del suo personaggio Jessica nel film “Viaggi di Nozze,” in particolare alla fine del film, in uno stato d’animo un po’ caotico e confuso dal punto di vista sentimentale. Era evidente che si sentiva fuori posto, come se incarnasse davvero quel ruolo interpretato nel film precedente al loro incontro sul set.

Al contrario, Carlo Verdone, che aveva un’età maggiore di 22 anni rispetto a Gerini, aveva intenzioni serie e ben definite riguardo alla loro relazione. Tuttavia, Claudia Gerini non era nel momento adatto per intraprendere una storia seria. “Non ero nel momento storico di avere una relazione seria,” conferma l’attrice dopo quasi trent’anni di distanza. “Ci abbiamo messo un po’ ad accettare questa cosa.” Mentre questa frase apre la porta a ulteriori dettagli, per ora ci dobbiamo accontentare delle informazioni disponibili.





Un Lieto Fine

Come si è conclusa questa “storia seria” mancata? Carlo Verdone ha reagito male? In realtà, nulla di tutto ciò è accaduto. Tra romani, si sa, c’è sempre una certa comprensione reciproca. Verdone ha capito che non era il momento giusto e, alla fine, tutto si è risolto senza rancore. Anzi, Claudia Gerini sottolinea: “Ora siamo grandi amici.”